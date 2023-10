"Une Coccinelle rare ne dépassera jamais 60 000 euros, une Ferrari 250 peut valoir jusqu’à dix millions”

1. Un marché de passionnés ou d’investisseurs ?

Les voitures de collection, c’était un marché de niche il y a 70 ans ou même 50 ans, ne concernant alors quasiment que les passionnés d’automobile et les marchands. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus large. L’automobile, accessoire marqueur sur le plan social, s’est également développée en tant qu’investissement. “Heureusement, je pense que ce marché compte toujours plus de vrais passionnés que d’investisseurs. Mais c’est bien sûr pour les autos de grande valeur que l’investissement joue un rôle plus important. Les investisseurs (purs), on les retrouve surtout dans le très haut de gamme, comme pour le marché de l’art, des montres, du vin. Ces actifs tangibles jouent un rôle de plus en plus important pour ceux qui souhaitent diversifier leur patrimoine. Et ils ont l’avantage d’être mobiles et de pouvoir être revendus assez facilement, dans un marché aujourd’hui totalement international”, indique Philip Kantor.

2. Faut-il rouler avec sa voiture de collection ?

Sur ce plan, Philip Kantor est catégorique : “Malheureusement, les investisseurs purs ne font pas beaucoup de kilomètres avec leur voiture. C’est à la fois triste et une erreur. Triste pour l’objet lui-même, comme si vous avez un très beau tableau et que, plutôt que de l’accrocher chez vous, vous le laissez dans un coffre à la banque. Et c’est aussi une mauvaise décision : une voiture doit rouler régulièrement et, si possible, tous les mois ou, au pire, tous les deux mois. Pour la mécanique, le moteur, les suspensions, les freins, il faut que tout fonctionne, chauffe à température et soit utilisé. Si vous ne faites pas tourner une voiture qui a de l’huile, de l’eau, des pièces mécaniques, les freins vont se gripper, l’embrayage va rester collé… Rouler sous la pluie, par exemple, n’est pas un problème. Le seul moment où il ne faut pas sortir sa voiture, c’est quand il y a du sel, qui est très corrosif. Si une voiture n’a pas roulé depuis longtemps, vous pouvez faire face à de gros frais. C’est d’ailleurs souvent le cas pour des voitures venant des musées qui, parfois, n’ont pas tourné depuis des années. C’est, par contre, moins grave pour les très anciennes voitures, catégorie 'vétérans'(fabriquées entre 1905 et 1918, NdlR) ou d’avant-guerre, car ce sont des autos plus basiques, plus simples, pour lesquelles il y a moyen de fabriquer et réparer toutes les pièces et moins d’éléments à entretenir ou à changer régulièrement, comme cela peut être le cas pour les voitures plus récentes avec les courroies, les pneus…”.

3. Comment est fixé le prix d’une voiture ?

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour évaluer le prix d’une voiture de collection. “Ce qui compte avant tout, c’est la rareté du modèle”, précise Philippe Kantor. C’est la raison pour laquelle la Ferrari 250 GTO, qui n’a été produite qu’en 36 exemplaires entre 1962 et 1964, reste une star du marché à travers les années. “Avec une telle voiture, avec laquelle vous pouvez aussi bien rouler au Mans qu’aller chercher vos croissants, vous entrez dans un club très exclusif, sourit Philip Kantor. Mais il n’y a pas que la rareté, évidemment. Ce qui est très important aussi, c’est la provenance de la voiture, c’est-à-dire : qu’elle ait un historique continu. Si elle a un magnifique dossier, qu’elle a eu peu de propriétaires, que l’état est superbe ou qu’elle est magnifiquement restaurée, le prix sera élevé. Par ailleurs, parmi les voitures historiques de compétition, une auto qui a gagné au Mans ou à Francorchamps sera forcément plus prisée que celle qui n’a jamais été sur un circuit ou qui a terminé loin dans la course. Il y a aussi des voitures de concours d’élégance : ce qui compte, alors, c’est la qualité de la restauration, du design, de la carrosserie, des cuirs, ainsi que la rareté, encore et toujours. En anglais, on dit souvent 'It’s a numbers game' (le succès dépend de la petite quantité et de la haute qualité, NdlR). Malheureusement, le prix d’une 2 chevaux – la plus chère étant le modèle Sahara – ne sera jamais supérieur à 80 000 € ; et pour une Coccinelle décapotable parmi les plus rares, il ne dépassera pas 50 000 ou 60 000 euros parce que des millions de voitures de ce type ont été fabriquées.”

Tous ces éléments expliquent pourquoi les évaluations pourront être très différentes pour un même modèle, de la même année : “Une Jaguar Type E n’est pas une autre Jaguar Type E. Sur ce plan, ce marché est différent de celui du vin : à peu de chose près, un Mouton Rothschild 1961 reste un Mouton Rothschild 1961 ; il faut simplement savoir comment il a été stocké et connaître le niveau de la bouteille. Pour une Jaguar Type E, on peut en avoir une qui vaut plusieurs millions et une autre qui vaudra 30 000 euros.”

4. Attention aux “fausses” voitures de collection !

Comme pour tous les actifs qui prennent rapidement de la valeur, le risque du “faux” est là, principalement en dehors des ventes organisées par des maisons professionnelles. “Et cela peut être très lucratif pour ceux qui ne se font pas démasquer. Il y a parfois des 'recréations', note Philippe Kantor. Par exemple, une Ferrari 250 châssis court vaut aujourd’hui entre sept et dix millions d’euros. On trouve parfois des Ferrari 250 GTE, qui valent environ 250 000 euros, qui ont le même moteur, dont le châssis a été raccourci et doté d’une carrosserie neuve, et qui sont présentées comme des Ferrari 250 châssis court et proposées aux alentours d’un million d’euros.” Pire, sans doute, certains revendeurs trafiquent carrément des numéros de châssis ou de moteur, met en garde Philip Kantor. La perte peut alors devenir inestimable.

5. Le marché s’est-il mondialisé avec le temps ?

Oui, selon Philip Kantor. Car pour les voitures très haut de gamme, les distances sont de moins en moins importantes. “Une voiture qui coûte 30 000 €, on ne va pas l’envoyer au bout du monde pour la vendre. Mais pour une voiture qui représente une somme considérable, ce n’est pas un vrai souci”, explique-t-il. Ceci dit, certaines poches géographiques échappent encore à la passion des voitures de collection. “Ce qui compte aussi, c’est la culture automobile ou, parfois, le manque de culture automobile. Les Chinois, par exemple, n’ont pas grandi avec cette culture automobile. Le luxe en Chine, c’est d’avoir un chauffeur et une voiture quatre portes. En Russie, non plus, cette culture de l’automobile n’est pas très répandue. Par contre, on retrouve de grands collectionneurs d’automobiles modernes dans le Golfe et dans des pays comme l’Inde ou à Hong Kong, des territoires qui ont vécu longtemps sous domination britannique et ont été sensibilisés aux belles voitures.”

6. Pourquoi parle-t-on de marché “générationnel “?

Les tendances et les modes évoluent avec le temps. “Ma génération aime des voitures différentes de celles que devrait apprécier la génération de mes enfants. On recherche souvent ce qu’on a aimé quand on était jeune, la voiture admirée dans la rue ou affichée sur un poster, dans sa chambre. C’est à cela qu’aspire le passionné : pouvoir se l’offrir un jour.” Et l’investisseur doit en être conscient : “On remarque que des autos qu’on aurait facilement vendues il y a dix ans trouvent plus difficilement acquéreur aujourd’hui. Les modèles évoluent avec le temps parce que la clientèle évolue aussi. Il y a pas mal de grands collectionneurs qui ont aujourd’hui entre 80 et 90 ans. Ce ne sont pas eux qui vont encore faire le marché. D’abord parce qu’ils ont de très grandes collections et, aussi, parce qu’ils ne vont plus être actifs comme ils l’étaient auparavant, parfois depuis 50 ou 60 ans”.

7. Faut-il privilégier les ventes en présentiel ou sur Internet ?

Avec le développement des plateformes de vente en ligne, particulièrement après la pandémie, le marché a connu un nouveau boost, comme le souligne Philip Kantor. “Beaucoup de ventes, aujourd’hui, se font en ligne et sont très efficaces pour des voitures dans une gamme de prix raisonnable car les frais sont moins importants dans une vente exclusivement en ligne que dans une vente en présentiel – les voitures ne devant pas être transportées, exposées… Sur Internet, le catalogue est en ligne, toutes les informations sur les voitures s’y trouvent. Vous pouvez être assis à votre bureau et cliquer sur un bouton pour enchérir”.

Mais la vente en présentiel garde évidemment son charme et ses atouts. “Il y a une atmosphère, une mise en scène, c’est comme dans un théâtre. Et lors de ces ventes en présentiel, il est aussi possible d’enchérir par téléphone, en ligne ou même de donner un ordre d’achat au-dessus duquel l’acheteur ne souhaite pas aller”, précise l’expert de Bonhams.

8. Quid de la fin programmée des moteurs thermiques ?

Les moteurs thermiques étant condamnés à (long) terme, se pose la question de l’avenir de ce marché, la plupart des véhicules anciens roulant à l’essence et étant souvent assez polluants. Mais malgré l’introduction (nécessaire) de normes environnementales de plus en plus strictes, Philip Kantor ne croit pas à sa disparition. “Pour plusieurs raisons. Notamment parce qu’il y a une grosse industrie derrière ce secteur : des garages spécialisés pour les différentes marques, des marques qui fabriquent encore des pièces anciennes, beaucoup d’événements, des rallyes, des événements qui remplissent des hôtels, des restaurants… Économiquement, cela génère une activité importante. Bien sûr, les moyens de transport alternatifs, comme l’électrique et l’hydrogène, vont progressivement devenir la voiture de tous les jours. Mais je pense qu’il sera difficile d’interdire les voitures de collection, même si on ne pourra petit à petit plus rentrer dans les centres urbains avec des ancêtres, Mais, de toute façon, renter en ville avec une ancienne Ferrari ou une ancienne Porsche n’a pas beaucoup de sens.”