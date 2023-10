Au 1er semestre 2023, l'activité immobilière dans les communes ardennaises représentait 8,9% des transactions en Wallonie, contre 6,6% l'année auparavant. Bièvre, Durbuy et Beauraing sont les plus populaires auprès des acheteurs avec une part de marché de respectivement 8,8%, 7,7% et 7,5%. Hotton affiche la part de marché la plus basse avec 1,5%.

"C'est bien connu: les Ardennes sont populaires auprès des acheteurs flamands", ajoute l'association professionnelle du notariat. Ces derniers étaient principalement actifs à Rendeux (61,5%), Manhay (53,6%), La Roche-en-Ardenne (44%) et Bièvre (38,5%) en première moitié d'année 2023.

Pour cette période, le prix médian d'une maison en Ardenne reste stable en comparaison à 2022 et s'établit à 190.000 euros, précise la Fednot. En comparaison, en Belgique, le prix médian d'une maison était de 285.000 euros au premier semestre 2023. Il était de 200.000 euros en Wallonie et de 325.000 euros en Flandre.

Entre les communes ardennaises apparaissent de grosses différences de prix: de 90.000 euros à Hastière (province de Namur) jusqu'à 286.500 euros à Manhay (province de Luxembourg).

Au cours des cinq dernières années, le prix médian d'une maison a cependant augmenté de +26,7%. Au cours de cette même période, la valeur d'une maison a augmenté d'environ 40.000 euros. Compte tenu d'une inflation de 17,8%, il s'agit d'une augmentation réelle de +8,9%, conclut la fédération.