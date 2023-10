Soutenir l’économie réelle tout en épargnant : quelles formules choisir ?

"L'euphorie autour du nouveau bon d'État retombée, nous avons voulu savoir si l'initiative du ministre des Finances avait atteint son objectif principal, à savoir faire pression sur les banques pour qu'elles remontent leurs taux d'épargne et leurs produits de placement. Malheureusement pour les épargnants, les remontées ont été très timides mais nous constatons toutefois que certains produits sortent du lot et surpassent même les rendements offerts par les bons d'État. C'est ce que nous avons voulu démontrer au travers de cette enquête", souligne Patrick Tondreau, cofondateur de Mes-Finances.be

Petites banques à la pointe

"Parmi les comptes à terme, celui de Deutsche Bank est celui qui offre le rendement le plus intéressant avec un taux brut annuel de 4,10 % sur une période d'un an. Cependant les conditions pour y accéder ne restent possibles qu'à une clientèle aisée puisqu'il faut avoir un dépôt minimum de 100 000 euros. Les taux des comptes épargne des grandes banques sont loin d'être compétitifs par rapport aux institutions bancaires qui se sont spécialisées sur ce produit. On peut aussi regretter que ces grandes banques ne communiquent pas de façon transparente les taux qu'elles proposent sur les comptes à terme, ni non plus des conditions pour pouvoir investir."

MeDirect et Keytrade Bank proposent pour leur part un taux annuel global de 2,55 % pour leurs comptes fidélité. C’est 2,65 % chez Santander.

Capital garanti

"Look&Fin montre la voie à suivre et permet de dynamiser le marché des investissements "sécurisés" avec des taux brut de 4,5 % ou 5 % sur 3 ans. C'est en moyenne 40 % de rendement en plus sur une période d'un an et plus de 60 % par rapport à des placements sur 3 ans" remarque encore Patrick Tondreau.

"Non seulement nous proposons les rendements les plus attractifs sur des périodes de 1 à 3 ans, mais nous répondons également à une des critiques formulées face aux bons d'État à savoir que notre placement est directement réinvesti dans l'économie réelle c'est-à-dire nos PME ou dans des projets immobiliers qui viennent renforcer le caractère durable de nos habitats", commente Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin.

Il s’agit toutefois de produits présentant un profil de risque différent. L'investisseur peut choisir "parmi des opportunités d'investissements organisées par classes de risque afin de vous constituer un portefeuille diversifié. Chaque classe de risque reflète le niveau de garantie dont vous disposez sur votre capital placé", précise le site.

Le produit "Secured", qui propose un rendement entre 4,5 et 7,5 % l’an, est "100 % assuré". C’est encore, pour le profil équilibré, le compartiment Balanced B, qui est quant à lui assorti de garantie hypothécaire de 2e rang, avec comme objectif un rendement annuel entre 7,5 % et 9 %. C’est entre 9 et 13 % pour le profil le plus dynamique.