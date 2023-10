Triplement des taux, essoufflement du marché résidentiel, coûts des matières premières… Le secteur de la construction redoute 2024

Embuild entend démontrer ce constat, chiffres à l’appui, au travers de sa dernière enquête conjoncturelle, réalisée auprès de 427 entreprises de construction et d’installation. Voici pour les chiffres principaux de cette enquête : 63 % des constructeurs résidentiels sondés prévoient une année 2024 moins bonne que 2023, ce qui se traduira par une baisse de l’activité, de la rentabilité et des investissements. Le pourcentage descend à 46 % pour les entreprises de rénovation résidentielle. Et en termes d’emplois, 57 % des entreprises actives dans la construction de logements neufs s’attendent à une détérioration.

Le secteur pointe la hausse des taux des crédits hypothécaires – passés en l’espace d’un an de 1 % à 3,5 % – comme le principal frein aux projets de construction et de rénovation des Belges : plus de neuf entreprises de construction et d’installation sur dix remarquent d’ailleurs que leurs clients éprouvent plus de difficultés à emprunter les sommes dont ils ont besoin.

Une situation inédite depuis la crise du Covid

Existe-t-il une menace majeure sur ce secteur qui emploie plus 300 000 personnes en Belgique, indépendants compris ? “C’est la première fois depuis des années que des craintes se manifestent au niveau de l’emploi. Même s’il n’y a pas encore un sentiment de panique car l’enquête ne porte que sur le logement résidentiel alors que tout ce qui touche au génie civil et aux grands travaux d’infrastructures connaît encore un taux d’activité phénoménal. Il n’y a donc pas à ce stade de risque global au niveau du secteur. Nous sortons également d’une époque de pénurie de main-d’œuvre où le secteur ne pouvait pas délivrer tous les chantiers. Nous revenons donc à un certain équilibre entre le niveau d’activité et le niveau d’emploi”, explique Niko Demeester, CEO d’Embuild. Mais ce qui concerne le résidentiel, le secteur ressent donc clairement un coup d’arrêt. “Nous n’avions plus connu cela depuis le début de la crise du Covid, où le secteur avait été mis à l’arrêt pendant cinq semaines. Mais ensuite cette crise avait clairement dopé les projets d’investissement et de rénovation des particuliers dans le résidentiel. Les uns voulaient une nouvelle cuisine, d’autres un nouveau bureau pour faire du télétravail ou d’autres encore quitter un appartement et opter pour une maison avec jardin. Les années 2020 à 2022 ont été de belles années pour le secteur”, rajoute encore notre interlocuteur.

La grande crainte du secteur ? Que l’effet de la hausse des taux ne perdure encore en 2024, refroidissant les envies de construction et de rénovation des particuliers pour un bon moment. “Nous passerions alors qu’une correction temporaire, qui est plus forte que celle que nous avions anticipée en 2023, à une véritable crise du logement”, poursuit Niko Demeester.

”Trois quarts du logement remontent à avant 1980”

Le secteur de la construction profite donc du conclave budgétaire en cours pour adresser certaines demandes au fédéral. En tête des revendications, la prolongation, au-delà de la fin 2023, de la baisse de la TVA à 6 % sur les démolitions-reconstructions mais aussi de conserver les incitants fiscaux sur l’installation de panneaux solaires, de chauffe-eau solaires et sur les pompes à chaleur pour les logements de moins de dix ans. “En attendant un nouvel équilibre des prix sur le marché résidentiel, nous devons éviter toute augmentation supplémentaire des coûts pour les particuliers. Il y a un aspect économique mais aussi de durabilité. Aujourd’hui, trois quarts des logements en Belgique remontent à avant 1980 et sont donc obsolètes au regard des besoins énergétiques et climatiques du futur. Si on veut atteindre un objectif de neutralité climatique au niveau des logements, il faudrait reconstruire et rénover 100 000 habitations par an. Nous en sommes actuellement entre 30 000 et 40 000. Nous devrions donc tripler nos efforts”, conclut Niko Demeester.