Vers une pénurie de médicaments en Belgique ? “Si rien n’est fait dans quelques semaines, ce sera la catastrophe”

Un rôle de premier ordre dans le secteur de soins de santé qui serait mis à mal, selon Olivier Delaere, président de l’ANGR (Association nationale des grossistes répartiteurs). La cause ? Les marges, définies par le gouvernement fédéral, bien trop faibles que perçoit le secteur. “Notre marge n’a jamais été indexée au cours des vingt dernières années. Au contraire, avec la baisse des prix des médicaments, elle a même baissé. Notre secteur est le seul, au niveau des soins de santé, à connaître cette problématique. Pour plus de 80 % des produits que nous vendons, nous avons une marge qui est inférieure à un timbre-poste.” Un problème qui se remarque particulièrement pour certains types de médicaments, dont la chaîne du froid doit être respectée. “Pour les vaccins, par exemple, notre marge est de 2 %. Concrètement, pour plus de 50 % de notre chiffre d’affaires, on perd automatiquement de l’argent. Alors qu’on a un rôle crucial envers la population et les pharmaciens.”

Des stocks qui se vident

La problématique ne date pas d’hier. Depuis trois ans, Olivier Delaere multiplie les appels du pied au gouvernement fédéral. Si le message semble avoir été entendu, celui qui est devenu président de l’ANGR en mars dernier ne constate aucune action concrète. Résultat, “on a un trou qui est devenu abyssal. Nous ne sommes plus capables de le combler par des fusions, des acquisitions, des faillites. Il faut savoir qu’aujourd’hui, nous ne sommes plus que quatre acteurs dans le marché. Il y a dix ans, nous étions quinze.”

Si les acteurs cessent leur activité ou fusionnent entre eux, l’histoire se complique également dans la gestion des stocks de médicaments. “Nous ne sommes plus en mesure d’assurer notre mission de service public à destination de la population. On est en train de diminuer notre stock, de fermer des dépôts. On est dans une situation où on est en train de mettre l’approvisionnement des médicaments en danger. Ça devient dramatique parce que cela nous force à faire des choix, déplore Olivier Delaere. Le taux d’intérêt du stock est aujourd’hui entre 3,8 % et 4 %. Quand vous avez 4 % d’intérêt pour financer un stock et que vous avez moins de 2 % de marge sur la moitié de ce que vous livrez, c’est impossible de continuer.”

guillement "On a créé un 'gap' qui est abyssal et qu'on n'arrive pas à absorber. On parle de près de 60 millions d'euros."

Face à ce constat, doit-on craindre une pénurie de médicaments dans les pharmacies ? Pour le président de l’ANGR, si rien n’est fait, c’est une question de semaines. “On est en train de fermer des dépôts et de vider nos stocks. On arrive à la limite totale du système.”

Cri d’alarme au gouvernement

L’association déclare un état d’urgence dans le secteur. Après avoir mordu sur leur chique, l’heure est maintenant à la réparation pour l’ANGR. Celle-ci a d’ailleurs deux demandes bien précises à l’égard du gouvernement. “On demande urgemment, dans les quinze jours, de compenser la perte de marge que nous avons subie les trois dernières années, avec une inflation et une indexation de salaires colossales. Sans compter les coûts de l’énergie. On a créé un gap qui est abyssal et qu’on n’arrive pas à absorber. On parle de près de 60 millions d’euros.” En outre, Olivier Delaere réclame une indexation récurrente de la marge sur les médicaments, comme cela se passe dans les autres secteurs de soins de santé.

Des demandes qui ont déjà été lancées au gouvernement. Mais l’urgence de la situation ne permettrait plus de faire la fine bouche. Pour le président de l’ANGR, c’est maintenant qu’il faut changer les choses. “Le gouvernement est parfaitement conscient et valide la gravité de la situation. Mais il faut aujourd’hui prendre des décisions parce que le trou est devenu trop important. Sinon, on risque, dans les prochaines semaines et les prochains mois, des catastrophes dans les disponibilités des médicaments en Belgique. Si ce maillon de la chaîne tombe, c’est la catastrophe. Il s’agit une urgence absolue.” Si rien ne devait bouger, Olivier Delaere prédit un hiver difficile concernant la livraison des médicaments.