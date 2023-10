Un professionnel du secteur de la construction l’affirme : “La situation est pire que lors de la crise bancaire de 2008”

Gérard Sevrin, administrateur-gérant de la SPRL Macors, près de Ciney, anticipe un ralentissement significatif en 2024, de l’ordre de -10 à -20 % du chiffre d’affaires. “L’élément le plus pénalisant est la hausse des taux hypothécaires, qui freine l’élan des candidats acheteurs, déclare-t-il. En outre, les banques octroient de moins en moins de prêts aux personnes désirant acheter des passoires énergétiques. Si l’acheteur n’envisage pas de remettre la maison aux normes, il arrive que la banque refuse tout simplement de prêter. En soi, ce n’est pas une mauvaise chose. Le problème est que tout le monde n’est pas capable de financer l’achat d’une maison et d’une rénovation énergétique”. Face à ces nouvelles exigences des banques, certaines personnes ne peuvent accéder à l’emprunt hypothécaire, ce qui freine l’activité de rénovation, selon Gérard Sevrin.

La SPRL Macors emploie, au total, un peu plus de 80 personnes. Son patron compte garder tout le monde, en dépit du ralentissement qui se profile. “Le personnel est le trésor de notre entreprise et nous comptons bien garder tout le monde”, explique-t-il. Pour ce faire, il envisage de négocier, avec certains clients, un report des délais de livraison. Le but étant d’étaler le travail sur l’ensemble de l’année prochaine, pour permettre à tous les collaborateurs d’avoir du travail.

Sébastien Weyckmans, gérant de la société Dôme Construction, à Neupré, est plus pessimiste que son collègue. “La situation est pire que lors de la crise bancaire de 2008, déclare-t-il. Mon carnet de commandes est vide. Je vais finir mes dernières maisons et, ensuite, je n’aurai plus de travail”. Le gérant affirme qu’il n’a jamais connu une telle situation et que pas mal d’acteurs du secteur sont concernés. “Habituellement, les mauvaises années, mon carnet de commandes est rempli pour les six prochains mois, déclare-t-il. Les bonnes années, il est rempli pour les dix-huit prochains mois”.

Sébastien Weyckmans pointe du doigt la hausse des coûts des matériaux de construction ; la remontée des taux hypothécaires ; la baisse du pouvoir d’achat ; et l’incertitude liée au conflit en Ukraine.

”L’inflation a fait grimper les coûts de construction d’environ 35 % en 1,5 an, déclare-t-il. On a quasiment pris quinze ans d’inflation en 1,5 an. Un client, ayant mis son projet sur pause, a vu le budget passer de 500 000 à 650 000 euros. C’est une augmentation considérable”.

Selon Sébastien Weyckmans, le gouvernement devrait baisser la TVA à 6 %, pour relancer le secteur. “Il faut inciter les gens à se lancer dans leur projet de construction, explique-t-il. Actuellement, pas mal de personnes attendent une hypothétique baisse des prix des matériaux, mais on ne reviendra pas en arrière”.

Selon le patron de Dôme Construction, le ralentissement a commencé en mars 2022, après la flambée observée durant la crise sanitaire. “Durant le Covid, le marché a explosé, déclare-t-il. Je suis passé d’une à deux maisons signées par semaine. Ensuite, avec la guerre en Ukraine, tout s’est arrêté. Nous terminons, en ce moment, les maisons signées jusqu’en mars 2022”.