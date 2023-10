Le marché belge du jouet ralentit : faut-il s’inquiéter ? “Cette année, ce phénomène court et fort n’a pas eu lieu”

1. Ralentissement net du marché, mais sans être inquiétant

Les chiffres de Circana sont clairs : sur la période de janvier à août, le marché belge recule de 9 % en chiffre d'affaires, de 11 % en volume et de 2 % en prix moyen d'un jouet. C'est plus que le reste de l'Europe (France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas) qui affiche, respectivement, -4 %, -6 % et +2 %. Ce recul plus marqué s'explique pour partie par un manque de nouveautés (-17 %) et par la modification du calendrier scolaire en Communauté française, mais surtout parce que le marché belge "avait bien davantage augmenté durant les années folles du Covid, tempère Nicolas Pons, responsable Distribution Jouets Europe chez Circana. Entre 2019 et 2021, il a affiché, sur la période de janvier à août, une augmentation de 20 % ! Essentiellement grâce aux jeux de plein air (portiques, balançoires, trampolines…) dont le prix est très élevé." Le retour de manivelle ne s'est pas fait attendre. "Cette année 2023, le marché est revenu aux 198 millions d'euros de chiffre d'affaires de 2019. Cela ne veut pas dire que le consommateur boude le jouet et il n'y a rien d'inquiétant dans ce retour à des standards."

2. Les Lego plaisent toujours davantage aux enfants et… aux adultes

Depuis plus de 50 ans, le marché du jouet se décline en poupons, poupées, jeux de construction, figurines et jeux de plein air. Avec des valeurs devenues refuges telles Playmobil, Lego, Barbie… "Ce qui change cette année 2023, c'est leur classement, ajoute Nicolas Pons. Où l'on a vu les jeux de construction prendre 3 % de chiffre d'affaires supplémentaire et la première place devant les jeux de plein air qui ont perdu 20 %." Ceci parce que ces jeux ont un plus faible taux de renouvellement et que les familles avaient fait le plein en 2020 et 2021, mais aussi par l'intérêt que portent les adultes aux Lego et… "qui optent pour des constructions plus onéreuses".

3. Le phénomène "cour de récré" a été quasiment inexistant cette année

C'est très certainement ce qui a le plus frappé les experts de Circana : les achats dits d'impulsion ont reculé de 13 %. Pour la principale raison qu'il n'y a pas eu cette année de phénomène "cour de récré". "Les Pokémon ont toujours du succès, mais on n'a pas vu cette année de Fidget Toys (jeux à chipoter de type Pop it, Tangles ou Globbles, NdlR), ni de Strings (jeu de ficelles et cordons, NdlR), détaille Claire Ravin, en charge, chez Circana, des fabricants pour le France et le Benelux. "C'est quelque chose qu'on ne sait pas anticiper, ajoute son confrère. Il n'y a pas de recette. Cela fonctionne ou pas. Et cette année, ce phénomène, court, fort, éphémère, n'a pas eu lieu."

4. Un marché du jouet qui se désaisonnalise

Sur le long terme, Circana observe une moindre corrélation du marché aux variations saisonnières. Bien sûr le quatrième trimestre est et reste un moment privilégié, du fait des fêtes et des sorties de produits. Mais il y a d'autres périodes qui émergent : Pâques (+3 %), le début de l'été…. "L'enfant ne doit plus attendre Saint-Nicolas ou Noël, poursuit Claire Ravin, les acteurs du marché créant toujours davantage d'occasions d'achats." Avec ceci que "si l'enveloppe budgétaire est déterminée pour les fêtes, elle semble moins définie pour le reste de l'année."

5. Retour des jeux de société et ancrage des collections

Alors qu'en France les jeux de société ont repris après un décrochage post-Covid, ce n'est pas encore le cas en Belgique. "Mais on l'anticipe pour l'an prochain, prévient Claire Ravin. Par contre, le phénomène des collections, qui n'existait pas encore vraiment il y a dix ans, commence à prendre en Belgique. C'est dû aux sorties cinéma, aux plateformes et, surtout, au poids de la licence. La Belgique accusait un retard à ce titre, mais l'a rattrapé." Dans l'ordre, les personnages préférés des petits Belges sont Pokémon, Star Wars, Marvel, PawPatrol et Barbie, "grâce au film".