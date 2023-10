Quand la brique papier commence à remuer les marchés boursiers

On l’a vu vendredi dans les minutes qui ont suivi l’annonce des statistiques très attendues, avec un rebond des rendements obligataires, les bons du Trésor à 10 ans affichant un taux de 4,86 %, alors que les indicateurs boursiers américains piquaient du nez, et que leurs homologues européens retournaient leur tendance. Le bilan boursier hebdomadaire est donc négatif de 1 à 2 %. Les gestionnaires ajustent leur stratégie sur la perspective de taux plus élevés. Le dollar a retrouvé des couleurs.

À lire aussi

Ralentissement en vue ?

Pourtant, les observateurs qui prennent un peu de recul commencent à voir les signes d’un ralentissement de l’économie américaine. Selon les indices ISM, le secteur de l’industrie reste en territoire de contraction, et celui des services a reculé le mois passé, tout en restant en phase d’expansion, à 53,6 contre 54,5. Et puis, il y a la Chine dont le ralentissement en cours pèse sur les perspectives de croissance à l’échelle mondiale. Le secteur immobilier chinois donne l’impression d’être au bord du gouffre. Le déficit commercial américain a reculé en août, passant de 64,7 à 58,3 milliards de dollars, son niveau le plus bas depuis 2020. Est-ce là qu’il faut trouver l’origine de la chute brutale des prix du pétrole brut sur les marchés à terme ? On sait par ailleurs que certains pays producteurs ont repris leur production pour faire rentrer des devises.

Le poids des taux

À la Bourse de Bruxelles comme ailleurs, la hausse continue des taux d’intérêt à long terme maintient une pression sur la tendance générale, mais plus précisément sur les valeurs liées au secteur immobilier. Atenor en témoigne, les temps sont durs pour les promoteurs les plus endettés. Cette semaine, l’action de l’entreprise bruxelloise a encore reculé de 25 %, portant à 85 % sa chute depuis le début de l’année. Le souci pour le secteur vient pour notre marché du fait que les ventes portent aussi sur les sociétés immobilières réglementées (SIR) qui répondent pourtant à des limitations très strictes en matière d’endettement et qui, pour la plupart, affichent un coût de financement historiquement bas.

Pourtant, après avoir été choyées par le marché, les investisseurs trouvant dans leurs dividendes un rendement introuvable sur le marché obligataire, les voilà confrontées à d’importantes décotes par rapport à la valeur de leurs actifs. Au point de susciter la convoitise d’acteurs aux épaules plus larges ? On l’a vu l’an passé avec l’offre publique d’achat du canadien Brookfield sur Befimmo, l’idée n’est pas farfelue. Les décotes actuelles et la perspective – fût-elle éloignée – d’un pic dans l’évolution des taux, signeraient peut-être le début d’une chasse aux bonnes affaires. La chute de 7 % de l’action Cofinimmo suite à une augmentation de capital de 167 millions d’euros sous forme d’un placement privé, montre en tout cas que le secteur est sous tension.