Facturation numérique : les PME à la traîne

Facturation à l’ancienne

Il ressort de cette enquête menée pour les spécialistes d’Horus qui ont évidemment une vision de la réalité et ont voulu l’objectiver, qu’un peu plus d’une PME belge sur trois (36 %, précisément) envoie toujours aujourd’hui ses factures par la poste. Et cela, même si celles-ci sont imprimées au départ d’un logiciel dédié à la comptabilité. L’enquête révèle même que 37 % des entreprises sondées rédigent toujours leurs factures… en Word. Enfin, nombreuses sont les PME qui, tenant compte de la demande de leurs clients, optent pour une facturation hybride, directement par voie numérique, par mail ou par courrier postal. La tendance sur le long terme est évidemment de passer à des systèmes dématérialisés, mais cela fait plus de 20 ans que le sujet est évoqué. En l’occurrence, toutefois, un accord est intervenu vendredi passé en conseil des ministres sur l’introduction obligatoire de la facturation électronique entre entreprises (B2B) à partir du 1er janvier 2026.

À lire aussi

Centre de coût ?

L’enquête statistique montre pourtant que près de 60 % des patrons de PME interrogés considèrent la comptabilité comme un outil stratégique, ce qui semble peu compatible avec leurs pratiques comptables. Et cela, sachant qu’en moyenne, ces PME passent 33 heures par mois à régler les tâches administratives comptables. Près de 38 % des patrons interrogés ont assuré par ailleurs que la comptabilité était pour eux une source de stress et… une source de coûts.

Les dirigeants de la société Horus Software notent par ailleurs que près d’un chef d’entreprise sur cinq semble ne pas avoir une vue claire sur sa trésorerie. Et que seul un sur deux assure recevoir des conseils de la part de son comptable. Pour ces derniers (86 %), l’objectif premier de leur job vise à effectuer dans les temps la déclaration TVA. Ils ne seraient par ailleurs dans 60 % des cas, consultés en matière stratégique que moins de 4 fois par an par leurs clients. Voilà qui devrait évoluer à l’horizon 2026…