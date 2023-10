Des vols annulés et des prix qui s’envolent pour les quelques places restantes : Israël se trouve quasiment isolée du monde

La flambée des prix aura été vertigineuse. En quelques heures, le billet d’avion pour se rendre à Tel Aviv depuis l’aéroport de Charleroi - avec un vol planifié ce vendredi - est passé de 35 euros à plus de 375 euros chez Ryanair. C’est ce qu’on appelle le “yield management” : les compagnies aériennes ont des algorithmes très puissants qui réagissent au quart de tour à la loi de l’offre et la demande. Or depuis l’attaque du Hamas contre Israël, l’offre des places d’avion s’est effondrée vers l’État hébreu. Mis à part quelques compagnies comme l’israélienne El AI ou Turkish Airlines, la plupart des transporteurs aériens ont annulé à durée indéterminée leur liaison vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, la porte d’entrée internationale d’Israël. Et la demande pour ces vols est élevée : beaucoup d’étrangers désirent quitter la région et dans l’autre sens, la demande reste également forte, notamment à cause des réservistes de Tsahal résidant dans d’autres pays qui veulent se rendre sur place. “Beaucoup de gens souhaitent actuellement aller en Israël depuis la Belgique”, nous signale-t-on.