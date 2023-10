Moins bonne nouvelle pour le gaz

Le prix du gaz européen a progressé de plus de 6% lundi, après une possible fuite dans un gazoduc de la mer Baltique. Une perte de pression s'est produite samedi soir dans un pipeline sous-marin entre la Finlande et l'Estonie, ce qui pourrait indiquer une fuite. La raison de l'incident n'est pas encore connue et une enquête a été ouverte.

Le prix du gaz augmente également dans le sillage du cours du pétrole, qui s'est envolé en raison du conflit entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.

Sur le principal marché à terme néerlandais, le gaz naturel se négociait à plus de 40 euros le mégawattheure, soit une hausse de plus de 6% par rapport à vendredi.