”Une nouvelle ère de la comptabilité s’ouvre. Actuellement, dans les bilans, les émissions à effet de serre n’apparaissent nulle part”

Pour Alexandre Rambaud, l'Europe a une belle longueur d'avance en matière d'édiction des normes comptables extra-financières. ©Alexandre Rambaud

C’est quoi la finance verte ?

Pour faire simple, c’est la manière dont on peut réorienter la finance vers des enjeux de durabilité. Après la question, c’est qu’est-ce que la durabilité et qu’est-ce que la finance ? Et c’est un large débat. Et aux fondements de la finance, il y a la comptabilité.

Sommes-nous à l’aube d’une révolution comptable ?

Oui, je le crois. Nous entrons dans une nouvelle ère de comptabilité avec une autre perception de faire des affaires, de penser l’entreprise, de structurer les performances. Une ère qui intègre évidemment les critères sociaux et environnementaux et les interactions entre l’entreprise et son environnement social et naturel. Quand on parle de comptabilité, on associe cela à des expertises techniques mais, c’est un problème : le débat comptable doit concerner tous les citoyens car cette révolution va embarquer toute l’économie et poser les bases de ce que sera une économie durable, avec de nombreux choix de société à décider.

J’aime d’ailleurs bien utiliser la métaphore de l’architecture pour définir la comptabilité : c’est elle qui permet de comprendre comment les différentes “choses” s’articulent au sein de l’entreprise, comment tout l’édifice d’une l’organisation tient debout. Et cette architecture, dans les plans et “assemblages” de l’entreprise, doit désormais tenir compte d’une dimension supplémentaire avec les enjeux sociaux et environnementaux.

C’est d’ailleurs cette conviction qui a animé et a été à l’origine de plusieurs projets que je porte avec des collègues, académiques, professionnels et membres de la société civile, comme le programme du Collège des Bernardins, institution connue pour son impact sur les débats concernant la place de l’entreprise dans la société en France, la chaire Comptabilité Écologique, la chaire Double Matérialité ou le CERCES.

À lire aussi

Cette nouvelle comptabilité va-t-elle pousser les entreprises vers des comportements plus vertueux sur le plan social et environnemental ?

La comptabilité a, elle seule, ne sera pas suffisante. Sans la volonté des entrepreneurs, le droit, les États, les moteurs de la société civile et tout un environnement économique et institutionnel, il n’y aura pas de grand bouleversement. Une fondation seule ne fait pas une maison. Mais la comptabilité est un élément central car elle est justement l’architecture de l’entreprise : c’est la base de son pilotage, de la mesure de ses performances, ce qui lui permet de mettre en place des plans d’actions, de structurer ses tableaux de bord, ses budgets, ses emplois de ressources, et de réorienter certains choix et stratégies. Et à partir de ce point d’ancrage qu’est la comptabilité, il va être possible de bâtir une vision durable plus sérieuse et rigoureuse.

guillement Avec cette nouvelle façon de concevoir la performance, il y aura forcément une pression plus grande des actionnaires et investisseurs, des ONG, des parties prenantes à l’entreprise pour orienter celle-ci vers des pratiques plus durables."

Concrètement, qu’est-ce qui va changer pour l’entreprise avec cette nouvelle comptabilité ?

Prenons un exemple. On parle beaucoup du changement climatique et des gaz à effet de serre. Actuellement dans la comptabilité, le volume des émissions à effet de serre n’apparaît nulle part. Le constat est simple : il n’y a rien là-dessus.

Dans le même temps, de plus en plus d’entreprises établissent aujourd’hui sur une base volontaire ou parce qu’elles y sont contraintes un bilan carbone. Mais cela reste encore un exercice périphérique, notamment, au bilan comptable en tant que tel, reprenant et organisant les informations financières de l’entreprise.

Demain, l’enjeu sera d’établir une connexion pour faire que ce bilan carbone affecte les grandes structures de performances de l’entreprise : son profit, sa rentabilité, sa solvabilité… Avec cette nouvelle façon de concevoir la performance, il y aura forcément une pression plus grande des actionnaires et investisseurs, des ONG, des parties prenantes à l’entreprise pour orienter celle-ci vers des pratiques plus durables.

Ainsi, avec la comptabilité de durabilité, tout cela sera pris en considération. Il reste à savoir de quelle manière précisément ? C’est tout le débat et là les opinions divergent entre, en particulier, une approche plus anglo-saxonne et une autre européenne.

Dans cette évolution vers une comptabilité demain plus verte, l’Europe a-t-elle une longueur d’avance ?

Oui et il faut le saluer. Car c’est un long cheminement parlementaire, un grand débat démocratique avec des pays qui ne sont pas forcément alignés. Malgré cela, on arrive à quelque chose. L’Europe a donc une belle longueur d’avance sur les autres pays. La “philosophie” européenne, qui s’appuie sur la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), est de dire “schématiquement” qu’il faut passer d’un simple reporting financier à une véritable comptabilité qui intègre les enjeux de durabilité (sociaux et environnementaux) sur la base d’objectifs scientifiquement valides, et qui les connectent à des plans d’actions/de transition et à l’emploi de ressources financières.

Tout n’est pas parfait car CSRD n’impose pas le respect de cette philosophie pour tous les enjeux sociaux et naturels, mais, par exemple sur la question climatique, l’entreprise va devoir se justifier si elle ne communique pas des plans de transition.

Le tout s’appuie ainsi sur une base scientifique qui tient compte notamment des limites planétaires au niveau des enjeux naturels ou des inégalités sociales. Ce n’est pas faire une sorte de nouveau greenwashing qui serait de toute manière en bout de course une perte de temps et d’argent…

guillement "Quand on commence à poser la question de l’impact d’une entreprise sur le climat ou un écosystème en particulier, cela oblige à se connecter aux sciences."

Et de ce point de vue, l’Europe va plus loin que l’approche anglo-saxonne qui s’appuie sur les normes de l’ISSB (International Sustainability Standards Board) ?

En effet. L’approche européenne repose sur le principe de la double matérialité, couplage entre la “matérialité financière”, perspective où on considère uniquement les impacts socio-environnementaux sur les performances financières de l’entreprise, en termes de risques et d’opportunités pour les actionnaires, et la “matérialité à impact”, approche où on prend en compte les impacts de l’entreprise sur l’environnement social et naturel, par exemple sur le système climatique.

Or quand on commence à poser la question de l’impact d’une entreprise sur le climat ou un écosystème en particulier, cela oblige à se connecter aux sciences. C’est révolutionnaire. Et dans le CSRD, le mot “science” apparaît en permanence. Elle est donc nettement plus globale et exigeante que l’approche anglo-saxonne, qui, elle, n’est pas scientifique et ne se focalise que sur la seule “matérialité financière” et sur les questions climatiques, n’abordant pas d’autres enjeux sociaux et environnementaux pour l’instant.

Quand cela va-t-il s’imposer aux entreprises ?

Pour faire simple en Europe en 2024 pour les très grandes entreprises, surtout cotées. En 2025, pour les grandes entreprises au sens des statistiques européennes et en 2026 pour les PME cotées, et l’on arrive là au cœur de ce que constitue l’économie européenne. Puis viendront les grandes PME non cotées sans doute dans un horizon proche si on garde cette dynamique.

À lire aussi

Et donc l’approche de l’ISSB, c’est donc une forme de greenwashing ?

Elle s’appuie sur une tendance observable depuis la deuxième moitié du vingtième siècle, soit la montée en puissance de la place de l’actionnaire dans une certaine conception de l’économie et l’idée que la comptabilité doit refléter avant tout la valeur actionnariale de l’entreprise et donc sa valeur de marché, chose qui est à l’encontre de la fonction classique de la comptabilité, centrée sur la gestion même de l’entreprise et sa pérennité. Les normes ISSB sont fondées sur l’idée que la comptabilité devrait être orientée vers les marchés financiers. Sur les enjeux de durabilité, et dans cette vision actionnariale, la gouvernance reste une affaire aux mains des actionnaires et la seule chose que l’entreprise doit montrer, c’est son rendement actionnarial.

guillement Il y a eu beaucoup de “story telling” au moment du départ d'Emmanuel Faber de chez Danone. La raison est beaucoup plus complexe que l’idée qu’il aurait été un "chevalier blanc", évincé par ses actionnaires pour ses convictions écologiques."

L’ancien patron de Danone, Emmanuel Faber, est la tête de l’organisme qui met en avant ces normes “internationales” ISSB. Fait-il fausse route ?

Je ne connais pas Emmanuel Faber et je n’ai évidemment rien contre lui. Mais il y a eu beaucoup de “story telling” au moment de son départ de chez Danone. La raison de son départ est beaucoup plus complexe que l’idée qu’il aurait été un “chevalier blanc”, évincé par ses actionnaires pour ses convictions écologiques. Il faut rappeler que Danone est un groupe qui est ouvert aux questions socio-environnementales depuis très longtemps, depuis les années 70 et l’ère de Franck Riboud. Faber s’inscrivait dans cette tradition. La raison principale de son éviction, c’est un type de gestion jugé trop dirigiste. Ensuite, il est arrivé avec cette aura à la tête de l’ISSB, un projet qui ne repose absolument pas sur des bases scientifiques et sur une vision très actionnariale de l’entreprise. Pour certains observateurs, Faber serait comme un cheval de Troie qui va permettre à cette instance d’évoluer. Je veux bien mais j’attends des preuves… Et pour le moment, les normes qui en sont sorties sont à “matérialité simple”, ne prennent absolument pas compte la science et l’ISSB a exercé un gros lobbying contre les exigences des normes européennes. Mais c’est un coup géopolitique extraordinaire de l’ISSB d’avoir nommé un Européen, un Français qui plus est, à ce poste, alors que la France est un des pays les plus opposés aux normes comptables anglo-saxonnes. S’ils avaient nommé un Américain, l’Europe aurait sûrement été davantage sur la défensive. Pour moi, c’est une forme d’entrisme dans les débats européens. J’aimerais me tromper mais je fais ce constat aujourd’hui sur la base de la réalité observée.

Il y a une bataille géopolitique derrière ces enjeux comptables ?

Il y a derrière l’adoption des normes comptables extra-financières une véritable bataille philosophique et géopolitique. Emmanuel Faber prétend que l’ISSB s’appuie sur des normes “internationales” mais ce n’est pas vrai. Par exemple, les États-Unis font bande à part, ne reconnaissent ni les normes ISSB, ni celles de l’Europe et entendent préserver leur souveraineté économique et comptable. Il y a donc l’ISSB, organisme privé totalement indépendant des États et dont les normes extra-financières seront suivies ou pas par les multinationales qui s’y rattachent déjà pour les normes financières. En 2002, l’Union européenne a d’ailleurs perdu une partie de sa souveraineté comptable en déléguant à l’IASB, organe d’où vient l’ISSB, l’édification des normes comptables de bon nombre de nos très grandes entreprises. Le sentiment aujourd’hui en Europe, avec les normes extra-financières, est qu’on ne nous refera plus 'le coup' de 2002. Il y a donc aussi ce projet européen sur les normes sociales et environnementales, en double matérialité, pour lequel un principe d’extra-territorialité est d’ailleurs prévu à partir de 2028. La grande énigme sera de savoir où pencheront l’Afrique et l’Asie. C’est là qu’il va falloir observer ce qui se passe…

Depuis son arrivée à la tête de la BCE, Christine Lagarde entend “verdir” la politique de la BCE. L’objectif est-il réussi ?

À voir sur des bases objectivables. Je ne sais pas si on peut parler encore de réussite ou non. Il y a un mouvement à saluer indéniablement, mais la question reste de savoir comment et même ce que signifie verdir le secteur financier et la politique monétaire. En effet, pour cela, nous avons besoin notamment de systèmes comptables opérationnels permettant de mieux flécher l’argent et son utilisation, sur des bases scientifiques, relativement au changement climatique (et donc aux exigences de l’Accord de Paris). Plus précisément, sans système précis de mesure, de fléchage, de suivi des financements, couplés à des indicateurs à même d’évaluer l’atteinte des objectifs nécessaires selon l’Accord de Paris, parler de verdissement reste encore un vœu pieux, mais à encourager. D’où la centralité de la transformation comptable en double matérialité en particulier.

guillement Nous partons d'une économie où nos systèmes comptables sont aveugles aux enjeux durables, et donc ne permettent même pas de voir qu'il y a un "problème" dans ce type de financement."

Les banques privées investissent encore énormément d’argent dans les activités industrielles très émettrices en gaz à effet de serre. Comment changer les choses ?

En lien avec mon point sur la BCE, nous sommes confrontés à la question du suivi des financements et de leurs impacts réels en termes de durabilité. Nous partons d’une économie où nos systèmes comptables sont aveugles aux enjeux durables, et donc ne permettent même pas de voir qu’il y a un “problème” dans ce type de financement.

L’enjeu est d’aller vers une autre économie, mais ce cheminement est tout sauf simple et univoque. Pendant longtemps, les propositions d’évolution reposaient uniquement (et c’est encore le cas aujourd’hui) sur la prise en compte de critères socio-environnementaux sans connexions entre financement et impact réel : plus précisément, il s’agit de noter les entreprises sur certains critères dits ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et de financer sur cette base, sans savoir si finalement ces critères sont valides scientifiquement et si le financement conduit à des activités précises de protection des écosystèmes ou de transition écologique par exemple.

Réorienter les financements vers des activités moins émettrices exige des systèmes comptables aptes à coupler les flux de financement et les impacts, en passant par le détail des activités nécessaires et un débat sur le choix des actions à mener (comme, par exemple, financer uniquement des activités non carbonées et/ou accompagner la transition des activités industrielles fortement émettrices et/ou accompagner le développement de puits carbone crédibles scientifiquement, etc. toutes ces stratégiques devant être évaluables et discutables). C’est le rôle historique de la comptabilité classique de faire ceci dans le cadre financier “pur” et nous sommes encore loin d’un système comptable à même de faire la même chose dans le cadre de la durabilité.