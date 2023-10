La sécurité d’approvisionnement en électricité est une “source d’inquiétude majeure” de l’industrie belge

La première étude, réalisée par KPMG, a analysé la perception de 22 industriels belges, quant à la problématique des coûts de l’électricité et de la sécurité d’approvisionnement. Ces 22 acteurs représentent environ un quart de la consommation industrielle d’électricité. Parmi eux, citons GSK, UCB, Lhoist, Etex, Vandemoortele et… six anonymes.

Selon KPMG, la sécurité d’approvisionnement est une “source d’inquiétude majeure” pour ces entreprises. En outre, celles-ci estiment qu’elles font face à un coût global de l’électricité parmi les plus chers d’Europe. Selon KPMG, ces inquiétudes pèsent sur les décisions d’investissement des industriels en Belgique. Ainsi, en dehors du secteur pharma, aucune entreprise ne planifierait d’investissement majeur d’expansion sur notre territoire.

La Creg relativise

Notons que la Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, avait relativisé le handicap énergétique dont souffrirait l’industrie belge. Selon une récente étude, confiée au consultant PwC, la compétitivité des entreprises belges s’est détériorée mais elle reste “globalement bonne”. Ainsi, les industriels, en Flandre, conservent une facture énergétique compétitive, par rapport aux pays voisins. En revanche, un désavantage compétitif a été constaté en Wallonie, mais uniquement pour les entreprises dites électro-intensives. Pour rappel, une société est considérée comme électro-intensive quand sa facture d’électricité représente une part importante du total de ses coûts.

La Creg précise qu’elle surveille la situation de près et qu’elle a déjà proposé des mesures à appliquer si la compétitivité des entreprises belges devait être menacée.

Prolongation nucléaire ?

L’autre étude, réalisée EnergyVille, porte sur différents scénarios de prolongation du nucléaire. Pour rappel, le gouvernement a déjà décidé de prolonger de dix ans Doel 4 et Tihange 3. L’étude d’EnergyVille tente d’analyser l’impact d’une prolongation de vingt ans de Doel 4 et Tihange 3, au lieu de dix ans.

Par ailleurs, EnergyVille a étudié l’impact d’un autre scénario, à savoir la prolongation de vingt ans de Doel 3 et Tihange 2, en plus de la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

Quels sont les résultats ? Commençons par le scénario d’une prolongation de vingt ans de Doel 4 et Tihange 3, au lieu des dix ans prévus actuellement. EnergyVille constate que l’impact positif sur nos émissions de CO2 est plus important durant la première décennie que la seconde. Néanmoins, le fait de disposer de Doel 4 et Tihange 3, en 2040, permet de réduire les émissions de la Belgique.

Qu’en est-il d’une prolongation de Doel 3 et Tihange 2 ? EnergyVille constate que cette prolongation, en sus de celle de Doel 4 et Tihange 3, aurait un impact plus limité sur nos émissions de CO2. En effet, la présence de deux réacteurs nucléaires supplémentaires aurait des répercussions négatives sur les investissements dans les énergies renouvelables. Ainsi, l’électricité décarbonée produite par le nucléaire remplacerait, en grande partie, de l’électricité décarbonée produite par le renouvelable.

Précisons tout de même que le scénario d’une prolongation de Doel 3 et Tihange 2 est hautement hypothétique, alors que les deux réacteurs ont déjà été arrêtés.