Pourquoi le prix du gaz monte mais n’explose pas

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Ainsi, Israël a ordonné à la compagnie américaine Chevron d’arrêter l’exploitation de son gisement gazier de Tamar, situé en mer Méditerranée. À la suite de cette perte de production, Israël pourrait réduire ses exportations de gaz. Or on sait que le marché mondial est déjà très tendu depuis que la Russie a décidé de réduire drastiquement ses exportations vers l’Europe.

Sabotage ou accident ?

Par ailleurs, un gazoduc reliant la Finlande et l’Estonie a été endommagé. Pour l’heure, on ne sait pas s’il s’agit d’un accident ou d’un acte de sabotage. Mais cet événement fait écho au sabotage qui a frappé Nord Stream, le gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne.

En outre, il est apparu, il y a quelques jours, que le conflit social sur deux plateformes gazières en Australie n’était pas encore totalement résolu. Or les deux géants représentent une part importante de l’approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié (GNL). C’est d’ailleurs ce mouvement social qui avait fait grimper les prix du gaz, à la fin du mois d’août

À ce stade, on ne peut cependant pas dire que le conflit israélo-palestinien a un impact majeur sur les prix du gaz. Ce mardi, le gaz évoluait aux alentours 49 dollars par MWh sur le marché à terme néerlandais. Or, à la fin du mois d’août, on était monté jusqu’à 55 dollars par MWh.

Le prix du pétrole, de son côté, a légèrement reculé ce mardi, le Brent perdant un peu moins de 1 %. Les marchés n’anticipent pas une rupture d’approvisionnement en raison de la flambée de violence au Moyen-Orient.