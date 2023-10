Les marchés sont soutenus par le pétrole, les banques... et les armes

Un peu plus tard, dans la semaine, les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont apporté eux aussi une dose de confusion supplémentaire. En effet, si les prix à la consommation ont progressé de 0,4 % en septembre alors que l’on s’attendait à une avance de 0,3 %, maintenant le taux d’inflation annuel à 3,7 %, la “core” inflation ou inflation sous-jacente, a bien reculé à 0,3 %, passant ainsi de 4,3 % à 4,1 %. Cela fait donc 6 mois que ce facteur recule, ce qui laisse à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) serait encline à ne pas effectuer de hausse supplémentaire d’ici à la fin de l’année. Mais les craintes relatives à une reprise de l’inflation liée à la hausse des prix de l’énergie ont contrebalancé ces espoirs, ce qui a relancé la hausse des rendements sur les marchés obligataires.

Des plus et des moins

La reprise des prix pétroliers a au moins pour effet de soutenir la dynamique boursière puisque les géants du secteur ont vu les acheteurs revenir vers leurs actions. Shell a rebondi de 5,5 %, TotalEnergies de 4,6 %. Et de son côté, Exxon Mobil a confirmé le principe d’une offre publique d’échange (OPE) sur Pioneer Natural Resources. Un “coup” énorme puisque l’acquisition pèse pratiquement 60 milliards de dollars, mais qui est presque passé inaperçu. Il y a quelques jours pourtant, le marché pariait sur un recul des prix lié à la très petite forme de l’économie chinoise. À cet égard, LVMH a confirmé une progression de son chiffre d’affaires sur le troisième trimestre, mais moindre qu’espérée, sans doute en raison des craintes des consommateurs chinois. Les actions du poids lourd européen ont chuté de 8 %, ce qui a entraîné un dérapage par sympathie de la Financière Richemont (-5,6 %) et de Kering (-4 %).

Un autre secteur influencé par les troubles au Proche-Orient est celui de l’armement. Les dépenses augmentant, l’on a vu progresser les grands noms du secteur, en Europe avec Rheinmetall (+15,3 %) ou Thales (+12,2 %), et aux États-Unis avec Northrop Grumman (+12,8 %), Lockheed Martin (+8,3 %) et General Dynamics (+7,9 %). Enfin, au dernier jour de cotation, les premiers résultats trimestriels des grands groupes bancaires sont venus ragaillardir la tendance, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock et Citigroup affichant des chiffres supérieurs aux attentes. Quant à la dernière venue à New York, on a assisté à un dérapage, puisque les actions Birkenstock ont entamé leur parcours boursier sur un recul de près de 20 %. Visiblement, peu d’investisseurs se mêlent de sandales, fussent-elles de luxe. L’entreprise est toutefois valorisée autour de 7 milliards de dollars.

Proximus s'accroche

À la Bourse de Bruxelles, la bonne nouvelle de la semaine est tombée vendredi, ouvrant à Proximus la possibilité d’alléger le coût de l’infrastructure en fibre optique au travers de partenariats avec des concurrents. Le titre a bondi et devrait bénéficier de révisions des avis d’analystes par la suite. De son côté, l’action Atenor a rebondi après sa descente aux enfers, récupérant… 40 % sur la semaine. Enfin, l’action Telenet quitte la Cote, après 18 ans, au même prix que celui du départ, mais avec un rendement annualisé de 5,35 % sur base des dividendes versés.