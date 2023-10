Placements : WDP proche des planchers sur trois ans

Le cours a plongé pour atteindre 22,54 euros en octobre 2022, soit un recul de près de 45 % plutôt inhabituel pour une société autrefois réputée pour être un modèle de stabilité. Si les analystes restent généralement optimistes pour le développement du portefeuille dans l’immobilier de logistique (lié notamment à la progression du commerce en ligne), la hausse des rendements obligataires a changé la donne car elle force aujourd’hui le groupe à se montrer beaucoup sélectif dans le choix de ses projets, et à ne sélectionner que ceux qui affichent un niveau de rentabilité suffisamment élevé. Le groupe a été en mesure d’éviter une trop grande dilution de ses actionnaires.

Ralentissement

La conséquence de cette nouvelle politique est une croissance du portefeuille qui va fortement ralentir par rapport au rythme qui avait supporté l’explosion du cours durant les quinze dernières années. Après avoir timidement relevé la tête au début 2023, le titre a de nouveau piqué du nez ces derniers mois. Le Capital Market Day de septembre dernier n’a pas permis au cours de se stabiliser, et WDP et se négocie à nouveau sur des niveaux proches des plus bas sur les trois dernières années.

Au niveau du consensus, les analystes sont très partagés, avec 4 avis favorables pour 5 neutres et 4 négatifs, et un objectif moyen qui est en déclin pratiquement constant depuis juin 2022. Ce mercredi 18 octobre, le groupe publiera ses résultats pour le troisième trimestre 2023.

Retour sur LVMH

LVMH s’est effondré de 6,5 % durant la séance de mercredi (et près de 10 % sur l’ensemble de la semaine), suite à l’annonce de résultats trimestriels marqués par un net ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires, ressorti en dessous des attentes du consensus. Les analystes soulignent que la normalisation des dépenses dans la plupart des grandes régions risque d’entraîner moins de visibilité sur la croissance future du géant du luxe.