Une nouvelle procédure d’amnistie fiscale sur la table. Et elle fait grincer des dents au sein de la Vivaldi

De quoi parle-t-on exactement ? Depuis août 2016, les Belges disposant d’un compte à l’étranger, avec de l’argent noir, ont la possibilité de régulariser leur situation, via la DLU-4 ou DLU permanente. Cette procédure de régularisation ou d’amnistie permet au contribuable d’éviter des poursuites pénales, moyennant le paiement d’une taxe sur le capital régularisé. Il s’agit, en quelque sorte, de s’acheter une amnistie pénale. Conformément à l’accord de la Vivaldi, la DLU permanente doit prendre fin le 31 décembre 2023.

Mais le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale a déjà imaginé un successeur à la DLU permanente. En effet, ce Comité a proposé de mettre en place une “approche administrative permanente”, permettant au fisc de taxer des capitaux fiscalement prescrits. Pour rappel, des capitaux fiscalement prescrits sont normalement hors de portée du fisc. En revanche, le parquet peut encore mener des poursuites pénales. Et c’est le tribunal qui doit décider des éventuelles sanctions, après l’enquête du parquet.

Le fisc pourra taxer à 45 %

Dans le troisième plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale, le Comité ministériel propose de permettre au fisc de taxer à 45 % le capital noir prescrit. Cet organe vise spécifiquement l’argent noir détecté sur des comptes à l’étranger, ainsi que l’argent noir rapatrié en Belgique à partir du 1er août 2016.

Avant d’agir, le fisc devra se concerter avec le parquet. Si la voie administrative est choisie à l’issue de cette concertation, le fisc pourra appliquer cette taxation de 45 %. Ceci est conforme au principe Una Via : c’est soit le parquet qui traite le dossier soit le fisc. Une fois que la taxe de 45 % aura été payée, les poursuites pénales ne pourront donc plus être engagées.

"Un bazooka"

Cette proposition fait déjà grincer des dents du côté de la majorité. Au MR, on estime qu’elle va trop loin. “Il y a un renversement de la charge de la preuve, ce serait au contribuable de prouver au fisc que l’argent rapatrié en Belgique été correctement taxé, explique une source libérale. Comment voulez-vous prouver que votre argent a bien été taxé dans les années 70 ? Les gens ne gardent pas leurs documents aussi longtemps, c’est pour cela qu’il existe des règles de prescription”.

“Il n’y a pas de seuil, ajoute cette source libérale. On peut imaginer que le fisc demande des renseignements sur n’importe quelle somme rapatriée en Belgique depuis la France et le Luxembourg. C’est une mesure agressive, un vrai bazooka”.

La gauche demande à voir

Du côté de l’aile gauche de la Vivaldi, on trouve aussi des choses à redire. Alors que le gouvernement De Croo a décidé de mettre fin à la DLU permanente, ce nouveau dispositif permettrait aussi d’éviter des poursuites pénales, moyennant le paiement d’une taxe de 45 %. “On nous explique que ce n’est pas la même chose que la DLU-4, mais je demande à voir”, explique une source écologiste.

Selon nos informations, ce troisième plan de lutte contre la fraude sera évoqué par le gouvernement la semaine prochaine, de façon informelle. Au total, ce plan contient une vingtaine de mesures contre la fraude. Selon nos informations, les autres mesures ne devraient pas poser trop de problèmes.

"Les fraudeurs utilisent massivement les cryptomonnaies"

En plus d’une nouvelle procédure de régularisation fiscale, le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale propose d’autres mesures contre la fraude. En voici quelques-unes.

Le Comité ministériel constate ainsi que les organisations criminelles utilisent, de plus en plus souvent, les cryptoactifs, pour le blanchiment de capitaux. Cet organe propose donc de former les contrôleurs fiscaux à la détection de la fraude via les cryptoactifs, dont les cryptomonnaies. “C’est une bonne mesure, nous explique une source libérale. Les fraudeurs utilisent massivement les cryptomonnaies”.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, les sociétés belges doivent déclarer les paiements qu’elles effectuent vers les paradis fiscaux, lorsque ceux-ci atteignent un total annuel de plus de 100 000 euros. En 2020, les entreprises belges ont déclaré spontanément plus de 265 milliards d’euros de versements vers les paradis fiscaux. Or un audit de la Cour des comptes a révélé la faible qualité des contrôles effectués par le fisc sur ces gigantesques versements. Notons qu’il ne s’agit pas forcément de fraude, dans le chef des entreprises.

Le Comité ministériel recommande néanmoins la réalisation d’une étude “afin de mieux comprendre ces paiements et éventuellement mieux détecter les paiements frauduleux”. Le fisc devra aussi expérimenter “de nouvelles méthodes” pour détecter les entreprises qui ne déclarent pas leurs paiements vers les paradis fiscaux.

En outre, le Comité ministériel note que les contentieux en matière de prétaxation retardent considérablement les procédures fiscales, laissant le fisc face au problème des délais de prescription. Le Comité ministériel souhaite donc que le délai de prescription soit gelé durant le traitement du litige en prétaxation. Ce gel devrait empêcher les contribuables d’initier de tels litiges, juste pour allonger la durée de la procédure fiscale en espérant le dépassement du délai de prescription.

Enfin, les entreprises entrent souvent de nombreux codes d’activité auprès de la Banque carrefour des entreprises (BCE), alors qu’elles n’exercent parfois qu’une seule activité. Ces renseignements erronés peuvent engendrer des contrôles inutiles. Le Comité ministériel propose donc la mise en place d’un groupe de travail pour régler ce problème des codes d’activité incorrects.