Le Bel 20 recèle-t-il encore des proies susceptibles de faire l’objet d’une offre d’achat ?

Mais jouer cette carte présente des risques comme celui de se retrouver avec une valeur qui déprime avant de faire l’objet d’une offre publique d’achat opportuniste de la part d’actionnaires familiaux qui ne voient plus l’intérêt de conserver une cotation, tout en rachetant les actions à très bas prix. Il y a ici un certain nombre d’entreprises dans lesquelles les familles ou fondateurs disposent d’une part majoritaire du capital. En période de recul des valorisations boursières, ces actionnaires peuvent céder à la tentation de proposer un retrait de la cote après une offre. A Bruxelles, des entreprises comme Campine sont dans ce cas, ou la Compagnie du Bois Sauvage, Jensen Group, Melexis.

Les proies

Notre marché domestique recèle-t-il encore des proies susceptibles de faire l’objet d’une offre d’achat ? “Celle qui semble la plus exposée à ce type d’opération est certainement Umicore”, nous explique Xavier Servais, spécialiste des valeurs belges (Delande et Cie). En effet, l’action du groupe belge spécialisé dans les métaux rares, précieux et dans les composants et le recyclage de batteries, est au plus bas depuis six ans, les investisseurs ayant curieusement peu apprécié les lourds investissements dans le secteur des batteries. Mais si les actionnaires individuels boudent le titre, une série de fonds américains ont pris des participations dans le capital du groupe dont l’actionnariat n’est pas verrouillé. L’objectif ? “Il est double. D’une part, il est possible qu’un géant du secteur veuille mettre la main sur Umicore, d’autre part, c’est une manière de disposer d’un atout dans la perspective du développement des véhicules électriques”, reprend Xavier Servais.

Immobilières déprimées

Comment savoir si le capital des entreprises semblant sous-évaluées est ouvert ou non ? Le site de la FSMA reprend ces données qui sont publiques (www.fsma.be/fr/shareholding). D’autres proies belges ? Sans doute les SIR WDP, Aedifica et Cofinimmo, fortement sous-évaluées, Nextensa, sous-valorisée pourrait être reprise par Ackermans&van Haren, Vastned Belgium ou Wereldhave Belgium. Il y a aussi Recticel déjà approchée par un groupe irlandais, et certaines biotechs comme Argenx, toutes évoquées dans la presse spécialisée. Reste à imaginer un calendrier…