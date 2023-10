Le prix de l’eau est trop élevé à Bruxelles, selon une étude : "Le principe du pollueur-payeur n'est pas respecté"

Et M. May d’argumenter son propos. Le problème vient notamment du type de réseau d’égouts dont dispose la capitale. Ce dernier est “unitaire”, c’est-à-dire qu’il ne sépare pas les eaux claires (ruissellement, ruisseaux, sources, suintement) et les eaux usées provenant d’activités humaines. Ce type de réseau, différent du séparatif, qui collecte séparément les eaux de pluie et usées, a plusieurs désavantages, dont celui de surcharger les stations d’épuration en cas de fort épisode pluvieux.

Des eaux usées venues de Flandre dans les égouts de Bruxelles

Or, “si l’on excepte les eaux usées provenant de Flandre pour lesquelles la Région bruxelloise est indemnisée, environ la moitié des eaux présentes dans le réseau d’égouts bruxellois sont des eaux de pluie et des eaux claires parasites”, développe le chercheur. Les consommateurs d’eau bruxellois ne sont pas responsables de la présence de celle-ci dans les égouts, ni de la nécessité de lutter contre les inondations et ne devraient dès lors pas être mis à contribution pour les coûts qu’elles engendrent, en vertu du principe du pollueur-payeur”.

À lire aussi

Car c’est bien pour faire face à ces coûts du traitement de l’ensemble de l’eau récoltée, mais aussi à la prévention des inondations, au vieillissement du système d’égouttage et aux importants investissements qui doivent y être réalisés que le système de tarification et le coût de l’eau ont été adaptés ces deux dernières années à Bruxelles.

Une augmentation à l’encontre d’une directive européenne

De plus, cette augmentation irait à l’encontre d'une directive européenne qui impose le “coût-vérité de l’eau”, selon ce même principe du pollueur-payeur. “Le consommateur ne devrait payer que pour le traitement des eaux usées dont il est responsable, et non pour la collecte, l’épuration des eaux résiduaires ainsi que la lutte contre les inondations”, insiste l’étude.

Comme expliqué plus haut, une première analyse des montants “indûment à charge” des consommateurs bruxellois conduit à un montant annuel supérieur à 50 millions d’euros. Au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontés les gestionnaires du réseau d’eau, Xavier May envisage des manières alternatives de financer ce montant important. “La piste souvent évoquée de la mise en place d’une taxe sur les surfaces imperméabilisées ne respecterait le principe du pollueur-payeur que pour une partie des volumes d’eaux claires présentes dans les égouts, serait onéreuse à mettre en place et serait difficilement applicable”.

Pour le chercheur, si l’on ne veut pas alourdir la facture d’eau des consommateurs, la piste du budget régional “apparaît légitime”. L’auteur propose notamment de “faire contribuer tous les propriétaires de biens immobiliers en Région de Bruxelles-Capitale, quel que soit leur lieu de résidence, employés internationaux et agents économiques compris, à travers une hausse des additionnels au précompte immobilier dus à l’agglomération, dont une partie serait réservée à l’assainissement des eaux claires”.