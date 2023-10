La SEC, gendarme américain de la Bourse, serre la vis: quelles sont les nouvelles règles pour les short sellers ?

Afficher les positions courtes

Ce système existe déjà au niveau des opérateurs, mais dorénavant, les gestionnaires de fonds devront s’y plier dès que leur fonds dépassera 2,5 % du capital d’une entreprise sous forme de positions “courtes”, ou une moyenne de 10 millions de dollars sur le mois écoulé. La deuxième règle est un peu technique, puisque les fonds qui vendent des titres qu’ils ne détiennent pas font appel pour ce faire, à d’autres fonds qui leur prêtent (contre rémunération) des titres. Ces derniers devront eux aussi effectuer et transmettre des rapports, explique encore le Wall Street Journal, en indiquant les montants des frais, le type de titres, et la qualité de l’emprunteur. Le quotidien financier relève que l’importance de ce marché a été mise en lumière par la SEC dans un rapport diffusé fin 2021, qui indiquait que les opérations de prêts de titres représentaient un montant de 120 milliards de dollars par jour, à comparer aux 475 milliards de dollars de transactions sur actions.

Faillite d’AIG en 2008

Ce type de “reporting” existe dans notre pays, puisque le gendarme belge des marchés financiers la FSMA, affiche ces opérations sur son site Internet sous forme d’une feuille de calcul, et ces opérations ont été suspendues un temps au niveau de la zone euro en 2020. Mais aux États-Unis, la SEC a pris son temps pour agir. Le Wall Street Journal rappelle que la première demande de contrôle du secteur avait été émise en 2008 par le Congrès américain suite à la faillite du groupe d’assurances American International Group. Elle aurait pu être liée à des prêts de titres massifs dans le cadre de financement d’opérations spéculatives. Mais à l’époque, en l’absence de bases de données structurées reprenant des informations sur ces pratiques, les autorités de marché n’avaient pu repérer la poche de risque et n’étaient donc pas intervenues. Le dossier a mûri, lentement, et a fini par déboucher sur de nouvelles règles deux ans après l’affaire des “meme stocks”.

Chasse en meute

Rappel. Il y a un peu plus de deux ans, quelques gros fonds spéculatifs avaient joué la déroute probable du groupe américain de boutiques distribution de jeux vidéo GameStop en vendant à tours de bras des actions de l’entreprise en difficulté. Objectif : faire chuter les cours, et racheter à bas prix les actions pour couvrir leur position en empochant la différence. Le problème c’est que ces fonds qui travaillent le plus souvent de manière discrète, avaient été repérés par des jeunes trouvant la pratique scandaleuse. En effet, lorsque les actions d’une entreprise en difficulté ne valent plus rien, elle ne peut se remettre à flot en émettant de nouvelles actions dans le cadre d’une augmentation de capital. Ces jeunes ont fait passer le messager via le réseau d’actualités et d’échanges de message Reddit, et ont trouvé un écho favorable à la proposition d’une campagne menée contre les fonds spéculatifs. Ils ont acheté en masse des actions du groupe GameStop, au point de mettre les vendeurs à découvert en position de devoir racheter des actions pour clôturer leur stratégie, ce qui a contribué à faire grimper encore plus les titres du groupe de distribution. Une forme nouvelle de punition infligée aux méchants spéculateurs…

Les “meme stocks”

L’histoire s’est répétée sur d’autres valeurs mises en valeur sur les réseaux sociaux après avoir été attaquées par des fonds spéculatifs : la chaîne de cinémas AMC Entertainment en difficulté durant la pandémie, le groupe de trading en ligne Robinhood ou encore la chaîne de distribution Bed Bath&Beyond, sont devenues des “meme stocks” pour lesquelles des meutes de jeunes investisseurs se sont liguées afin de soutenir les cours contre la stratégie des “short sellers” (ceux qui vendent “court”), soit à découvert, sans posséder les titres. Un des pourfendeurs des short sellers n’est autre qu’Elon Musk dont le groupe Tesla a fait l’objet d’attaques massives de leur part. Ce dernier s’est d’ailleurs moqué de ceux qui ont été pris au dépourvu lorsque les actions Tesla ont commencé à grimper, les forçant à encaisser de très lourdes pertes. En 2018, il avait notamment envoyé un short en satin rouge marqué Tesla et “S3XY” à un gestionnaire de fonds spéculatif qui avait prédit la faillite du groupe automobile.