La Belgique ne devrait pas subsidier de troisième nouvelle centrale au gaz

Pour chaque année de livraison, deux enchères sont organisées : quatre années auparavant, et une année auparavant. L’enchère réalisée quatre ans auparavant vise à subsidier des technologies comme les centrales au gaz, dont la durée de construction est plus longue. L’enchère réalisée une année auparavant vise à subsidier des technologies comme les batteries, dont la durée de construction est plus courte.

À lire aussi

Deux nouvelles centrales au gaz

La première enchère du CRM, organisée en septembre 2021, a conduit à l’octroi de subsides à Engie et Luminus, en vue de construire une nouvelle centrale au gaz chacun, respectivement à Flémalle (875 MW) et à Seraing (870 MW). Ces deux nouvelles centrales au gaz doivent être construites d’ici novembre 2025, afin de pouvoir produire lors de l’hiver 2025-2026.

À l’issue de la deuxième enchère du CRM, organisée en septembre 2022, aucune nouvelle capacité de production n’a été sélectionnée. En effet, la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, combinée à la construction des centrales au gaz de Flémalle et de Seraing, a été jugée suffisante pour assurer notre sécurité d’approvisionnement, lors de l’hiver 2026-2027.

Une troisième enchère en cours

Une troisième enchère du CRM, organisée en septembre 2023, est destinée à assurer la sécurité d’approvisionnement, lors de l’hiver 2027-2028. Les résultats, qui seront dévoilés d’ici la fin octobre, sont très attendus. En effet, dans une récente étude, Elia, le gestionnaire du réseau haute tension, a estimé qu’il manquait 1 800 MW pour affronter cet hiver 2027-2028. Or 1.800 MW, cela représente environ deux nouvelles centrales au gaz.

Néanmoins, le cabinet de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), doute qu’une nouvelle centrale au gaz soit sélectionnée, à l’issue de l’enchère du CRM de septembre 2023. “Nous ne connaîtrons les résultats qu’à la fin du mois d'octobre mais, a priori, il n’y aura pas de place pour une nouvelle centrale au gaz”, explique-t-on au cabinet de la ministre Groen.

À lire aussi

La Vivaldi abaisse les prévisions de consommation

Par ailleurs, le travail législatif, lié aux enchères de septembre 2024, a déjà commencé. Celles-ci doivent assurer la sécurité d’approvisionnement, lors de l’hiver 2028-2029. Or Elia avait conclu qu’il manquerait 2.500 MW pour affronter cet hiver-là. Et cela en dépit de la prolongation de deux réacteurs nucléaires et de la construction des centrales au gaz de Flémalle et de Seraing.

Cela signifie-t-il qu’il faudrait subsidier une ou plusieurs nouvelle(s) centrale(s) au gaz, pour combler un éventuel trou de 2.500 MW ? Du côté du cabinet Van der Straeten, on indique qu’il est trop tôt pour répondre à cette question. On fait aussi remarquer que les hypothèses d’Elia, au niveau de la consommation d’électricité, sont ambitieuses. La Creg, le régulateur du secteur, a d’ailleurs revu à la baisse les hypothèses d’Elia, au niveau de la consommation d’électricité. Et le cabinet Van der Straeten a suivi la Creg en tablant sur une demande d'électricité moins importante, pour les enchères de 2024.

Le cabinet Van der Straeten indique également qu’on aura surtout besoin de capacités de pointe, par exemple des batteries, pour affronter la consommation de pointe, plutôt que de nouvelles centrales au gaz. Enfin, le cabinet de la ministre Groen souligne que la montée en puissance des énergies renouvelables pourrait combler une partie du manque. Bref, l'enchère de septembre 2024 pourrait aboutir à la conclusion qu'il ne faut pas de troisième nouvelle centrale au gaz. Ou pas.

De multiples enchères

À partir de l’année 2024, il y aura deux enchères du CRM par an. Celle, réalisée une année auparavant, pour livraison lors de l’hiver 2025-2026, et celle, réalisée quatre années auparavant, pour livraison lors de l’hiver 2028-2029. Par ailleurs, le cabinet Van der Straeten envisage d’organiser une enchère supplémentaire, deux ans avant la période de livraison. L’enchère un an auparavant semble un peu trop courte pour permettre aux projets de batteries de se concrétiser.