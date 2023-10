"La croissance mondiale va être plus faible, mais aussi plus durable. Avec d’importantes opportunités d’investissement"

À lire aussi

Lors de l’entretien accordé à La Libre par Antoine Flamarion, co-fondateur et co-gérant de Tikehau Capital, nous avons eu aussi l’occasion d’interroger Thomas Friedberger sur la stratégie d’investissement du gestionnaire d’actifs alternatifs dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques, économiques et financières.

La remontée, brutale et rapide, des taux d’intérêt a-t-elle modifié la stratégie d’investissement de Tikehau Capital ?

Cela faisait déjà un moment qu’on attendait cette remontée des taux. Pour deux raisons : le niveau d’endettement mondial, de plus en plus insoutenable, et le retour d’une inflation structurelle. Cela n’a toutefois pas changé notre philosophie d’investissement. Nous avons toujours été prudents et méfiants à l’égard des valorisations excessives des actifs, ce qui nous permet d’être plus à l’aise que d’autres dans ce contexte de remontée de taux. Ce que cela change, en revanche, c’est notre vision de la valeur relative entre les instruments d’equity (investissement en capitaux propres dans les entreprises) et de dettes privées (prêts). Durant toute la phase de baisse des taux d’intérêt et de mondialisation de l’économie, il valait mieux être dans l’equity que dans la dette. Aujourd’hui, avec la remontée de taux et la démondialisation, il y a un rééquilibrage en faveur la dette privée. Dans l’immobilier, par exemple, nous pouvons prêter à du 15 % pour financer des actifs de grande qualité. L’avantage est donc revenu du côté des prêteurs.

guillement "Cette croissance mondiale s’est accompagnée d’une explosion de la dette financière et de la dette écologique. Ces deux types de dettes ont atteint une limite".

Se dirige-t-on vers un ralentissement durable de l’économie mondiale ?

L’économie mondiale entre dans un nouveau cycle. Au cours des 35 dernières années, la création de valeur économique s’est faite par la création d’efficience. Il fallait tout optimiser : produire là où c’était le moins cher, payer ses impôts là où ils étaient les plus faibles, etc. Cette croissance mondiale s’est accompagnée d’une explosion de la dette financière et de la dette écologique. Ces deux types de dettes ont atteint une limite. Lors de la crise de Covid, nous avons aussi observé que ce modèle économique était vulnérable. Désormais, la création de valeur va se faire par la création de résilience, c’est-à-dire en remettant la production là où se trouve le consommateur, en payant ses impôts là où nous opérons, en ayant davantage de fonds propres pour affronter les crises… Cela signifie moins d’optimisation et moins de croissance, mais une croissance plus durable.

Cette transition vers un modèle de croissance plus durable est une bonne nouvelle ?

La transition vers une recherche de résilience et de durabilité devrait entraîner une plus grande volatilité et des primes de risque plus élevées. Mais nous considérons cette évolution comme une bonne nouvelle. D’importantes opportunités d’investissement se présentent déjà.

Qu’est-ce qui vous rend si optimiste ?

Pour au moins trois raisons. Tout d’abord, les critères extra-financiers, comme l’environnement, vont avoir beaucoup plus d’importance qu’auparavant. Les sociétés les plus vertueuses sur ces critères, et faiblement endettées, vont bénéficier d’un coût d’accès au capital plus faible que les autres. Ce sont ces sociétés qui intéressent Tikehau Capital. Par ailleurs, nous avons un business model basé sur la construction d’écosystèmes locaux. Dans un contexte de démondialisation, avoir une connaissance approfondie des écosystèmes locaux va de plus en plus faire la différence. Enfin, il va y avoir des opportunités. La dette privée, sur laquelle Tikehau Capital est très bien positionné, va permettre aux entreprises de taille moyenne de financer des acquisitions et devenir des champions européens dans de nombreux secteurs (transition énergétique, cybersécurité, agriculture régénératrice, infrastructures…). Enfin, dans un contexte d’assèchement de la liquidité, nous sommes capables de proposer différents types de financement aux entreprises. Tikehau Capital peut le faire grâce à des fonds propres très élevés. Tikehau Capital doit être la société de gestion cotée avec le ratio capitaux propres/actifs gérés le plus élevé au monde (3 milliards d’euros sur un encours global de 42 milliards, NdlR).

Hormis la cybersécurité, Tikehau Capital est peu présent dans les nouvelles technologies. L’intelligence artificielle (IA), par exemple, ne vous intéresse pas ?

C’est un domaine où nous sommes extrêmement sélectifs. Nous avons investi dans Ekimetrics, société française qui fournit des solutions d’IA aux entreprises dans le secteur du marketing. Mais les valorisations dans les sociétés qui développement des technologies IA sont souvent beaucoup trop élevées. Nous pensons que l’Europe a déjà perdu la partie sur les semi-conducteurs et le cloud. Là où elle a encore une carte à jouer, c’est sur les solutions IA.