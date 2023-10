Sérieusement, Musk aurait l’intention de supprimer l’accès à “X” en Union européenne ?

Il y a quelques jours en effet, le commissaire européen au numérique, Thierry Breton a envoyé un courrier à l’attention d’Elon Musk, lui rappelant l’importance à apporter à la modération ou à la suppression de contenus “violents et terroristes” ou falsifiés qui semblent circuler sur sa plateforme. “Des sources qualifiées nous ont signalé que des contenus potentiellement illégaux circulaient sur votre service malgré les avertissements des autorités compétentes”, indiquait Thierry Breton. Et d’ajouter une série d’obligations de communication et de coopération avec les autorités compétentes et Europol. “Je vous rappelle qu’à la suite de l’ouverture d’une enquête potentielle et d’une constatation de non-conformité, des sanctions peuvent être imposées”, ponctuait le Commissaire européen en guise de conclusion.

Bluff ?

L’information de Business Insider est donc crédible en apparence, mais elle pourrait aussi être diffusée volontairement par X en guise de menace… Mais, priver les citoyens de l’Union européenne d’accès à la plateforme, est-ce jouable techniquement ? Techniquement, oui. On l’a vu aux premiers jours de la mise en œuvre du RGPD (Règlement européenne sur la protection des données), énormément de sites Internet américains ont été inaccessibles, et cela, jusqu’au moment où ces sites ont été capables de s’assurer de la mise en conformité des règles européennes.

Certes, les utilisateurs peuvent contourner certaines barrières géographiques en utilisant un service VPN (virtual private network), qui montre à la plateforme concernée que la connexion vient bien des États-Unis, en l’occurrence. Mais, si X devait procéder à une vérification des utilisateurs au travers d’un paiement comme l’entreprise le teste déjà en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, ce serait plus compliqué. En outre, X pourrait obliger les utilisateurs à utiliser un système de double authentification passant par des codes envoyés par SMS.

Des utilisateurs moins nombreux

Selon Business Insider, les internautes européens ne représenteraient que 9 % des utilisateurs de la plateforme qui seraient 400 millions au total. Pour Twitter qui perd énormément d’argent, le départ du Vieux Continent serait à la fois une manière de s’abstraire des pressions européennes, et de réduire ses coûts de fonctionnement, quitte à revenir sur le marché une fois les mesures régulatoires mises en place. Notons que Thierry Breton n’a pas visé exclusivement X, puisqu’il a envoyé des messages semblables à Meta (Facebook) et Alphabet (Google) ou encore TikTok. Musk prendrait-il le risque d’ouvrir le marché européen à la concurrence ? Sans doute, mais le concurrent le plus évident actuellement serait Threads, le service proposé par Meta sans grand succès, et qui n’est pas disponible en Europe. Le service le plus crédible serait celui de Bluesky, réseau mis sur pied par Jack Dorsey, fondateur et ex-propriétaire de Twitter.