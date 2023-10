Les taux longs font plier les marchés: la pression risque-t-elle de durer ?

Scénario flou

Plus que jamais, les opérateurs s’interrogent sur l’attitude de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de politique monétaire. Les deux instituts d’émission vont-ils encore accroître la pression sur les taux à court terme en vue de peser sur l’évolution des prix ? Ou comme le laissent entendre certains membres du Comité de politique de la Fed, les banques centrales laisseront agir les taux longs, ceux du marché obligataire, pour leur laisser faire leur part du travail sur le rythme des économies concernées ? On en saura plus jeudi prochain au terme du Conseil des gouverneurs, puis le 1er novembre, lorsque se terminera la réunion du Comité monétaire de la Fed. La pression des taux longs restera sans doute bien présente entre-temps. Et il faut lui ajouter celle venue des incertitudes sur le Proche-Orient qui alimente la remontée des prix pétroliers et celle de l’once d’or.

Valeurs refuges

L’or a en effet retrouvé sa dynamique classique de valeur refuge et se rapprochait vendredi du cap des 2 000 dollars l’once. Même scénario pour le dollar qui offre à la fois une forme de sécurité et… des taux d’intérêt confortables. Les valeurs américaines conservent donc actuellement un double attrait : la devise et le potentiel lié aux résultats des entreprises. À cet égard, alors qu’a débuté la saison des publications de résultats trimestriels, 86 entreprises du S&P 500 ont déjà sorti leurs chiffres. 64 (soit 74,4 %) sont meilleurs que prévus et 18 (soit 20,9 %) moins bons que prévu, pour 4 conformes aux attentes. À New York, le marché a pu saluer la hausse du nombre d’abonnés de Netflix (+ 15,50 % sur la semaine) mais a boudé la baisse des marges chez Tesla (-9 %), le constructeur américain de véhicules électriques étant confronté à la concurrence, et à la hausse des coûts de financement pour les clients.

OPA sur Intervest

En Europe, le secteur de l’énergie a bénéficié de la hausse des prix du baril de brut. Mais l’immobilier a encore perdu des plumes face à la montée des taux longs. Le secteur affiche un recul de 6,6 % sur la semaine, soit la plus mauvaise performance de l’indice Stoxx 600 européen. À la Bourse de Bruxelles comme ailleurs en Europe, les valeurs immobilières ont été secouées à nouveau, à l’exception notable d’Intervest Offices&Warehouses qui a bondi de 35 % suite à l’annonce d’une offre de reprise.

Par ailleurs, les opérateurs ont lâché les entreprises dont les résultats se sont avérés moins bons que prévu. À l’exemple de Barco qui affiche sur la semaine un recul de 16 % sur le constat chiffré de la stagnation de ses revenus, largement dépendants de ses ventes en Chine. Autre victime de l’ambiance maussade de notre place, UCB a reculé de 10 % sur la semaine, alors que le groupe pharmaceutique belge a vu deux de ses molécules approuvées par les autorités pour leur commercialisation aux États-Unis. De quoi, dans les deux cas, susciter l’intérêt d’une nouvelle vague d’investisseurs ?