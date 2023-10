Proximus en voie pour des jours meilleurs ?

Pour 2024 et 2025, les analystes s’attendent à une progression du chiffre d’affaires comprise entre 2 et 3 %, qui devrait s’accompagner d’une contraction de 3 % pour le résultat net par action. Ce scénario peu réjouissant explique un consensus négatif sur le titre, avec seulement 5 avis favorables sur 18, et un objectif moyen (9,62 euros) continuellement révisé à la baisse depuis cinq ans. Avec un ratio cours/bénéfice de 7 sur base du résultat attendu pour 2024, le titre peut difficilement être considéré comme cher.

À lire aussi

Depuis le plus bas atteint durant l’été, Proximus a engrangé près de 30 %. Ce rebond s’explique de deux manières. Tout d’abord, le cours a réagi positivement à l’annonce de la prise de contrôle de Route Mobile, une opération qui a permis de confirmer la valorisation de Telesign et qui devrait permettre d’accélérer la transition de cette division vers la rentabilité. Dans un deuxième temps, le régulateur belge des télécoms (IBPT) a récemment ouvert la porte à une collaboration entre les groupes télécoms pour déployer la fibre optique sur le territoire belge, ce qui permettrait de réduire fortement les investissements. Plus de clarté pourrait être donnée sur ces deux éléments à l’occasion de la publication des résultats pour le troisième trimestre, prévue pour le vendredi 27 octobre.

Cours de Proximus ©IPM Graphics

Retour sur WDP (évoquée le 14 octobre)

Le spécialiste de l’immobilier de logistique a annoncé des chiffres trimestriels en ligne avec les attentes, des chiffres jugés solides par les analystes. La direction a également confirmé ses objectifs pour le reste de l’année. Si le cours a reculé de 3,4 % durant l’ensemble de la semaine écoulée, cette performance fut quand même légèrement meilleure que celle de l’indice Bel 20, qui a pour sa part affiché une baisse supérieure à 4 %.