"La franchise est un business model qui fonctionne puisque c'est une forme de coopération commerciale entre un franchiseur et un entrepreneur. Cela permet à l'indépendant de démarrer plus facilement car il bénéficie du savoir-faire du franchiseur, de la notoriété de l'enseigne, du référencement de produits".

Avoir des magasins en franchise permet de dépasser le cadre plus rigide d'un magasin intégré et d'être plus en phase avec son marché. "Vous avez des enseignes nationales alors que la concurrence se fait localement : vous faites vos courses près de chez vous. Il y a donc une logique géographique. Et dans cette logique géographique, quelqu'un qui est bien introduit dans le milieu local, qui connaît les gens, qui écoute les gens, c'est un atout. Normalement, son magasin va mieux performer que l'intégré." Et puis, "le franchisé travaille pour lui, il va être aussi plus motivé".

guillement Pour franchiser, il faut un concept. La franchise n'est pas la formule magique qui va tout résoudre.

Le monde de la franchise a en tout cas été stigmatisé dans la foulée de la décision de Delhaize de se séparer de ses 128 supermarchés. "Si un entrepreneur reprend un fonds de commerce, ce qui est le cas par exemple chez Delhaize, il y a une obligation légale, au-delà de tout ce que l'on a entendu, de reprendre les conditions du personnel, rappelle Michaël Rosin. Après, ce sera au libre arbitre du franchisé de gérer son équipe. Il sera toutefois tenu de respecter les prescrits légaux, en matière de licenciements par exemple. Une personne qui a vingt ans d'ancienneté et qui ne lui convient pas, il devra payer les modalités du préavis légal."

"Je comprends les inquiétudes des syndicats et du personnel, ajoute-t-il. Il faut aussi être conscient que les franchisés ont besoin de moins de personnel pour que cela fonctionne car il y aura une autre organisation et plus de flexibilité. Si les personnes travaillent bien et que le franchisé peut se reposer sur elles, il ne va pas les licencier pour le plaisir de les licencier."

Période de transition

Reste que le personnel change quand même de monde, où les syndicats seront moins ou plus du tout présents pour le défendre et le protéger. "Il y aura une période de transition et sans doute des adoptions. Beaucoup dépendront de la personnalité du franchisé. Il y en a qui auront une approche sociale et d'autres non. C'est comme cela dans toutes les PME où l'on retrouve des patrons compréhensifs et d'autres moins. C'est une réalité qui découle de l'organisation d'une PME, pas d'une franchise."

La franchise est-elle l'avenir ? "Cela dépend aussi de l'organisation. Si l'on prend un modèle de hard discount comme Lidl et Aldi, il n'y a pas vraiment de place pour l'initiative de la part d'un franchisé. Ce sont des assortiments réduits avec des marques propres. C'est une logique de rationalisation à l'extrême où la place laissée au gérant d'un magasin est minime." Et pour cora ? "Pour franchiser, il faut un concept. Est-ce que cora en a un ?" Toujours est-il que "tout ce qui est retail peut être franchisé à un moment ou un autre".

Reste que la franchise n'est pas la solution à tous les maux. "Ce n'est pas la formule magique qui va tout résoudre. Si la concurrence continue à s'intensifier, les marges seront alors sous pression et la progression du chiffre d'affaires du magasin franchisé ne sera peut-être pas suffisante."