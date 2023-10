Comment Starbucks a provoqué un "état d’urgence en matière de citrouille" avec son "latte" spécial

Sa recette ? "Le latte à la citrouille épicée est préparé avec de la véritable citrouille, de la cannelle, de la muscade et du clou de girofle, offrant un véritable goût de la saison à chaque gorgée. Préparé à la main avec de l’espresso et du lait à la vapeur, le tout est couronné de crème fouettée et de garniture à la citrouille épicée", explique le géant américain Starbucks, qui s’enorgueillit d’avoir mis au point cette boisson emblématique dans son laboratoire de recherche et de développement en 2003. Le nom de son créateur : Peter Dukes, sorti de l’ombre à l’occasion d’un documentaire fictif pour fêter les dix ans de la boisson.

Qu’on ne s’y méprenne pas : s’il s’agit de la boisson saisonnière la plus vendue de Starbucks – au moins 600 millions de tasses en vingt ans – ce n’est pas l’entreprise qui l’a inventée.

Ancrage dans la culture américaine

Cette boisson à la citrouille serait aussi vieille que la "découverte" du Nouveau Monde. Les épices qui la composent, comme la cannelle, les clous de girofle ou la muscade, sont issues de plantes qui proviennent d’Asie du Sud. D’abord commercialisées par la Compagnie des Indes orientales, elles ont ensuite été intégrées dans la cuisine américaine au début du 17e siècle. À l’époque, la culture de la citrouille est largement maîtrisée par les colons en Amérique, qui associent progressivement ce mélange d’épices au potiron.

Ancrée depuis des siècles dans la culture américaine, la boisson épicée, avec ou sans citrouille, est finalement réinventée en 2003 par Starbucks. Lors de son lancement, le latte n’est disponible que dans 100 enseignes du géant américain – aujourd’hui, il est présent dans 50 pays du globe, de l’Amérique à l’Europe, en passant par le Moyen-Orient et l’Afrique.

En 2018, les ventes de pumpkin spice latte de Starbucks représentent environ 110 millions de dollars du marché.

Le succès est tel qu’une pénurie d’ingrédients survient en 2012, l’offre succombant à la demande. Les journaux de l’époque déclarent alors un "état d’urgence en matière de citrouille". Pourtant, c’est seulement depuis 2015 que la cucurbitacée fait réellement partie de la boisson, à la suite d’une polémique liée à son absence dans la liste des ingrédients.

Très solides, les ventes du PSL de Starbucks représentent en 2018 environ 110 millions de dollars du marché du pumpkin spice latte, évalue le magazine Forbes, contre 10 millions de dollars de ventes annuelles par les autres chaînes comme Dunkin. La concurrence ne fait clairement pas le poids.

Une communauté passionnée

Cela fait des années que le breuvage est une vedette sur les réseaux sociaux. Véritable tendance, le tag "pumpkin spice latte" recense aujourd’hui plus de 840 000 publications sur Instagram. Les trois mots magiques affichent également de nombreux résultats sur la plateforme YouTube : recettes, défis, dégustations… Pour renforcer le phénomène communautaire, Starbucks a fondé en 2018 le "Leaf Rakers Society" ("la société des ratisseurs de feuilles"), un groupe privé sur Facebook réservé aux personnes passionnées par l’automne. Sur X (ex-Twitter), son profil @TheRealPSL rassemble plus de 80 000 abonnés.

Plus récemment, à l’occasion des 20 ans du latte à la citrouille, l’entreprise a créé une playlist sur Spotify composée des grands succès de 2003 qui "nous ramène vingt ans en arrière". Elle a également distribué au Canada des tatouages temporaires à l’effigie du best-seller à toutes les personnes qui s’en achètent une tasse. Autant de stratégies marketing qui ont converti la boisson en une nouvelle tradition pour accueillir l'automne.

À la carte de Starbucks Belgique depuis le 7 septembre, le "PSL" est vendu pour le prix approximatif de 6 euros, un montant variable selon la taille du gobelet.