Évasion fiscale : "Tout le monde paie une part importante de ses revenus en impôts… sauf les milliardaires"

Alors que la Belgique travaille à l’élaboration d’une nouvelle procédure d’amnistie fiscale – ce qui fait grincer des dents au sein de la Vivaldi – notre pays est étiqueté "paradis fiscal" au sein de ce rapport. La raison : le "régime de revenus domestiques", système fiscal spécial, offre des réductions d’impôts sur les revenus gagnés en Belgique. Un régime qui concerne généralement les travailleurs à haut revenu ou des professions spécifiques comme les scientifiques, les artistes ou les athlètes. Le nombre de bénéficiaires est néanmoins à la baisse : 150 000 en 2021 contre moins de 3 000 en 2023.

En tout, en 2023, 151 384 personnes au sein de l’Union européenne bénéficient de ce régime fiscal préférentiel, ce qui leur permet à chacune d’obtenir une réduction fiscale moyenne de 15 451 euros.

Deux autres systèmes existent en Europe : le régime de "revenus de source étrangère" (64 553 euros de réduction fiscale) et celui des pensions (32 616 euros).

Par ailleurs, les entreprises étrangères localisées chez nous restent beaucoup plus rentables que les entreprises locales, même si la tendance est à la baisse de 2018. En 2020 – dernière année disponible – les multinationales dégageaient en moyenne 5 milliards de dollars de "gains" liés aux exonérations fiscales et au transfert de recettes pour 26 milliards de dollars de bénéfices. Les cadres étrangers en Belgique représentent 160 millions d’euros de coût fiscal en 2022, soit 5 623 euros exonérés par personne et par an.

Ce régime préférentiel appliqué en Belgique n’est pas pour autant considéré comme "nocif" par l’Observatoire, qui précise que notre pays a réformé son régime des expatriés en 2022. "Le nouveau régime est censé renforcer la sécurité juridique pour les bénéficiaires puisqu’il est inclus dans le code de l’impôt sur le revenu", précise le rapport. "Les principaux changements comprennent un salaire brut minimum de 75 000 euros et une limitation étendue à 8 ans, à condition que le bénéficiaire remplisse toujours les conditions d’éligibilité. En conséquence, le régime belge a progressé dans le classement."

Le Plat Pays reste toutefois un mauvais élève tant qu’il ne permet pas l’accès public aux registres de propriété effective, rendu facultatif par la Cour européenne de justice depuis un an. "La multiplication des données fiscales mises à la disposition des administrations fiscales leur permet de lutter contre l’évasion fiscale", plaide l’Observatoire. "Le contrôle public est utile car il donne à la société civile et aux journalistes les moyens de suivre les affaires fiscales […] d’intérêt public, en renforçant le moral des contribuables et la confiance des citoyens envers le gouvernement. Il est également prouvé que la transparence peut accroître le respect des obligations fiscales et, par conséquent, les recettes fiscales."

Le Bon, la Brute et le Truand

Et dans le monde, comment se porte la lutte contre l’évasion fiscale ? Gabriel Zucman, qui dirige l'Observatoire, résume les résultats du rapport en faisant référence au film de Sergio Leone : Le Bon, la Brute et le Truand. Le Bon, c’est la lutte contre l’évasion fiscale offshore, qui s’est considérablement améliorée grâce au nouvel environnement réglementaire. En effet, depuis 2016, les autorités fiscales de plus de 100 pays échangent désormais automatiquement des informations bancaires. "Pendant longtemps, il était très facile pour le peu de gens qui avaient des comptes bancaires en Suisse ou dans les îles Caïmans d’échapper à l’impôt sur les revenus de ces comptes parce qu’il y avait un secret bancaire dans ces pays. Ils ne disaient rien aux autorités fiscales des pays étrangers", explique l’économiste. "Aujourd’hui, nous estimons qu’environ deux tiers de la richesse financière offshore mondiale – environ 70 % – sont correctement déclarés aux autorités."

Néanmoins, les transferts de bénéfices par les entreprises multinationales ont explosé depuis les années 1980 et restent élevés aujourd’hui. C’est la Brute. "Ce sont des multinationales qui enregistrent leurs bénéfices qui sortent de leur activité réelle dans les paradis fiscaux. Un exemple célèbre est celui de Google/Alphabet qui a enregistré plus de cent milliards de dollars de bénéfices pendant plusieurs années aux Bermudes où il n’y a aucune activité réelle." À l’échelle mondiale, cette pratique réduit de 10 % les montant perçus par l’impôt sur les sociétés.

Un impôt minimum de 20 % sur les multinationales augmenterait les recettes mondiales fiscales d’environ 16 %.

Il y a une autre Brute : les États-Unis. L’accord international de l’OCDE en 2021 pour imposer, entre autres, un impôt minimal de 15 % sur les entreprises internationales a été considérablement affaibli, malgré les grands espoirs qu’il avait suscité à l’époque. Cet accord, qui implique 140 pays et territoires, avait initialement comme objectif un impôt minimum de 20 % qui "aurait augmenté les recettes mondiales fiscales sur les sociétés d’environ 16 %". Le problème ? Washington n’a pas ratifié le pilier de l’accord qui porte sur cet impôt minimum de 15 %. "Aujourd’hui, il n’y a aucun espoir. Les multinationales américaines, qui représentent près de la moitié des bénéfices transférés vers les paradis fiscaux, ne seront pas soumises à l’impôt minimum dans un avenir proche", déplore Gabriel Zucman.

Reste le Truand, ou plutôt les Truands. Encore trop de milliardaires échappent à l’impôt sur le revenu, souvent en utilisant des sociétés écrans. "Tout le monde autour du globe paie une part importante de ses revenus en impôts. Tout le monde sauf un groupe : les personnes fortunées, en particulier les milliardaires, qui échappent parfois presque complètement à l’impôt sur le revenu des personnes physiques à travers des sociétés de patrimoine personnel qui se situent dans une zone grise entre l’évitement légal et l’évasion illégale." Leurs taux d’imposition effectifs équivalent à seulement 0 à 0,5 % de leur fortune. Raison pour laquelle l’EU Tax Observatory plaide pour instaurer un impôt minimum sur les milliardaires à l’échelle mondiale, égal à 2 % de leur richesse. Cette mesure "permettrait de collecter près de 250 milliards de dollars par an auprès de moins de 3 000 personnes", estime Gabriel Zucman.

Pour concilier mondialisation et justice fiscale, l’Observatoire plaide pour une coordination internationale. Pour elle, les accords mondiaux devraient être une finalité en soi, et pas un point de départ.

Impôt minimum mondial de 25 % sur les multinationales, impôt anti-exil sur les personnes fortunées qui résident depuis longtemps dans un pays, registre mondial des actifs… Les recommandations sont multiples pour mieux lutter contre l’évasion fiscale. "Le prochain G20 au Brésil offre une bonne occasion de progresser sur cette question au niveau international", considère Gabriel Zucman.

"Certaines politiques ont été efficaces, d’autres tombent à l’eau et d’autres encore ne sont pas du tout abordées", conclut l’Observatoire, qui espère réaliser de manière plus récurrente ce genre de rapport.