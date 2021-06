, se félicite l'entreprise dans son dernier communiqué.

Les envies d'ailleurs des voyageurs se renforcent en effet au fur et à mesure que la situation sanitaire s'améliore. TUI avance le "nombre de contaminations toujours en baisse, l'augmentation du taux de vaccination en Belgique et dans les destinations, le certificat numérique européen Covid-19 dès le 1er juillet et la levée des mesures de quarantaine au retour", ces divers facteurs menant à une nette augmentation des réservations en last minute "à la fois en ligne et dans les agences de voyages".

80 % des voyageurs vers la Grèce et l'Espagne

Deux pays tirent largement leur épingle du jeu en tête des réservations. "L'Espagne et la Grèce, les deux destinations européennes traditionnellement les plus importantes, sont encore plus que jamais les préférées cet été. Les deux pays sont au coude à coude dans la course de la destination la plus prisée, chacune prenant une part sans précédent de 40 % de tous les voyages en avion réservés", note le voyagiste.

Ces deux pays possèdent de nombreuses îles sur lesquelles la situation sanitaire s'est plus rapidement améliorée que sur le continent. Dans le top 5 des destinations les plus prisées pour les voyages en avion suivent la Turquie, la Bulgarie et l'Italie.

Pour les Belges qui partiront en voiture, ce sont surtout... les Ardennes belges qui sont privilégiées. La France et l'Autriche sont également fortement sollicitées.

Reprise à 75 % de la capacité

Selon le dernier coup de sonde effectué par TUI, "80 % des personnes interrogées voulaient partir en vacances cet été, mais qu’elles attendaient d’avoir plus de certitudes sur les possibilités de voyage. Une affirmation qui semble se concrétiser car TUI constate une vague de réservations depuis la fin avril, laquelle augmente encore chaque semaine". Le voyagiste informe dès lors remettre la machine en route à hauteur de ces prévisions, avec une "capacité aérienne pour la haute saison portée à un ambitieux 75 % par rapport à une année normale". De quoi donner définitivement au secteur les moyens d'une reprise vigoureuse.