95 % des dirigeants admettent pouvoir faire mieux sur leurs capacités de gestion de crise Conjoncture Vincent Slits

© Shutterstock 70 % des chefs d'entreprise estiment que la pandémie a eu un effet négatif pour leur entreprise, mais 20 % font tout de même état d’un "impact positif global".

D'après une nouvelle étude réalisée par le consultant PwC, 70 % des personnes interrogées estiment que la pandémie a eu un effet négatif pour leur entreprise. Notons toutefois que 20 % des chefs d’entreprise questionnés font état d’un “impact positif global”. En tête des secteurs qui ont le plus souffert : l’horeca et les loisirs, l’enseignement supérieur, l’industrie et l’automobile.