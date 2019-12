Conjoncture À Bruxelles, malgré les mises en garde à répétition des services de renseignement, l'espionnage chinois ne cesse de croître Thomas Mangin

A Bruxelles, la menace de l'espionnage est partout. Les services de renseignement - et les partenaires internationaux - ne cessent de mettre en garde. Les enjeux géopolitiques, les décisions qui s'y prennent et la présence de nombreuses institutions ont fait de notre capitale le terrain de jeu de prédilection des agents, Russes et Chinois en tête. (...)