La Bourse de New York a terminé en très nette hausse lundi, portée par des résultats préliminaires encourageants d'essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus et par un sentiment globalement positif sur les perspectives économiques. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a grimpé de 3,87% à 24.597,37 points. Il s'agit de sa plus forte hausse en pourcentage sur une séance depuis début avril.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 2,44% à 9.234,83 points. Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a pris 3,15% à 2.953,91 points.

Le laboratoire américain Moderna, financé par le gouvernement américain, a fait part lundi de "données intérimaires positives" de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin mRNA-1273.

Ce dernier a semblé susciter une réponse immunitaire chez huit personnes à qui il avait été administré, de la même ampleur que ce qu'on observe chez ceux qui ont été naturellement contaminés par le virus, selon un communiqué du laboratoire.

Les résultats complets de cet essai de phase 1 ne sont toutefois pas encore connus et des essais à grande échelle sont prévus en juillet.

Le président américain Donald Trump n'a pourtant pas tardé à se féliciter de résultats "stupéfiants" et s'est réjoui de leur impact positif sur les marchés financiers.

A Wall Street, l'action de Moderna s'est envolée de près de 20%.

Sur le front économique, le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a lui continué de se montrer prudent tout en envisageant un retour de la croissance aux Etats-Unis sur le moyen terme ou le long terme.