Accord interprofessionnel : PS et PTB demandent l’avis du Bureau du Plan sur la loi de compétitivité 1996 Conjoncture François Mathieu

© BELGA

Alors que syndicats et patronat se rencontrent aujourd’hui pour tenter de démêler l’écheveau des négociations sur l’accord interprofessionnel 2021-2022, une nouvelle demande d’avis sur la révision de la loi de compétitivité de 1996 a été adressée ce jour au Bureau du Plan. Elle émane du PTB et du PS, ou plutôt de Raoul Hedebouw (PTB) et de Marc Goblet (PS).