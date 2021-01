Un accord a été trouvé entre le fédéral et les Régions pour partager les 6 milliards d’euros du plan de relance Conjoncture François Mathieu

© BELGA

Un accord a été trouvé entre le fédéral et les Régions sur les grandes lignes du projet qui sera soumis à la Commission européenne. En jeu: quelque 5,9 milliards d'euros de subventions européennes. Le draft, à envoyer au plus tard fin janvier, est important car il ouvre la voie à un préfinancement de 550 millions d'euros au second semestre (13%).