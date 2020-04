Aider les entreprises, d'accord, mais à certaines conditions.

Le Danemark a frappé un grand coup en annonçant, il y a quelques jours, qu’il ne donnerait pas son soutien aux entreprises qui ont un siège dans un paradis fiscal. Quelques jours plus tard, la France lui emboîtait le pas. “Il y a des règles qu’il faut respecter. Si vous avez bénéficié de la trésorerie de l’État, vous ne pouvez pas verser de dividendes et vous ne pouvez pas racheter des actions. Et si votre siège social est implanté dans un paradis fiscal, il est évident que vous ne pouvez pas bénéficier du soutien public”, a déclaré le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

La Belgique va-t-elle suivre le mouvement ?