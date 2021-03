Qui est dans le top 5 ?

C'est dans une étude de la société norvégienne de services de prêt et de crédit Sumo Finans, qu'Alexander De Croo arbore la dixième place au classement des chefs de gouvernement les mieux payés du monde. Le Premier ministre belge perçoit en effet un salaire annuel de 220 000 euros, soit plus de 18 000 euros mensuels - le salaire annuel moyen d'un Belge est de 40 000 euros.

La première place du podium est occupée par Hassanal Bolkiah, le sultan de Bruneï, qui gagne plus de 1,6 milliards d’euros chaque année, soit plus de 130 millions d'euros, par mois... La médaille d'argent va au Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, avec 1,3 milliards d’euros par an, et la médaille de bronze à la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, avec 474 726 euros à l'année.

Un podium 100 % asiatique donc.

A la suite en quatrième et cinquième positions se trouvent le président de la Confédération suisse Guy Parmelin avec 413 000 euros annuels et le président américain Joe Biden avec 333 000 euros.

Et les leaders européens ?

Toujours d'après l'étude de Sumo Finans, seuls deux dirigeants européens gagnent plus qu'Alexander De Croo. D'abord la chancelière allemande Angela Merkel, avec 308 000 euros de gains par an (25 700 euros par mois), puis le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel avec 232 000 euros de salaire annuel (19 300 euros mensuels).

A l'inverse, le chef de gouvernement le moins bien payé du monde est Jorge Bom Jesusle, le Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe, État insulaire africain proche de l'équateur. Il reçoit un salaire annuel de 1 750 euros.

Dans la royauté

Enfin, l'étude s'est également intéressée aux rémunérations des rois et reines à travers le monde. Le souverain le mieux payé est Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, le roi d’Arabie Saoudite, qui reçoit plus de 8 milliards d’euros par an.

La reine d’Angleterre Elizabeth II est elle en quatrième position, avec un peu plus de 102 millions d’euros annuels.

Et pour terminer, on notera que le roi Philippe de Belgique est le 12e souverain le mieux rémunéré, avec plus de 12 millions d’euros par an. En Europe, seul le roi de Suède, Charles XVI Gustave, le dépasse.