Drôle de sortie, dimanche sur les ondes flamandes, du ministre de l'Economie Kris Peeters, lequel avançait qu'il était peut-être possible d'avancer avant avril, avant les élections fédérales donc, sur la mise en bourse de Belfius. IPO, on s'en rappelle, qui avait été longtemps imaginée pour septembre 2018 et qui avait été postposée pour des raisons "pratiques". La liaison de cette entrée en bourse de la banque détenue à 100 % par l’État belge avec un autre dossier délicat (Arco), poussé par le CD&V, a eu raison des velléités gouvernementales.

Bref, ce pourrait être pour avril ? Le ministre des Finances et vice-Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et le vice-Premier ministre Didier Reyners ont fait part de leur plus grand scepticisme à cet égard sur les ondes de Radio 1. Ils ne voient pas d’introduction en bourse de la banque publique en avril si les bourses restent au niveau actuel. C'est leur principal argument…

On sait que Kris Peeters – et il le fait depuis le début de la législature, sans succès - veut aussi "se battre" pour trouver une solution aux coopérateurs d'Arco. A quelques encablures des élections, c'est de bonne guerre – il y a 800.000 coopérateurs qui sont dans l'attente, dont près des trois quarts habitent au Nord du pays – mais pour Alexander De Croo l'optimisme ne doit pas être de mise. "Le fait que nous fassions un premier appel public à l'épargne, je suis absolument en faveur de cela et nous aurions déjà dû le faire. Mais nous n'entrerons pas en bourse au moment où se sont les soldes. Si on regarde le niveau des bourses, cela voudrait dire que vous laisserions 2 milliards d'euros (...) Je n'ai pas de boule de cristal, mais si les bourses restent ce qu'elles sont, je sais que nous y laisserions beaucoup d'argent."

Sur les ondes flamandes, Didier Reynders s'est également montré sceptique. "Avec une reprise des marchés boursiers, cela pourrait être possible, mais je ne vois pas d'opportunité financière pour cela", a-t-il déclaré. "Les marchés boursiers sont partout à un niveau très bas, également chez nous. Il est donc très difficile de penser à une introduction d'une partie de Belfius en bourse (on parlait d'un tiers, NDLR), mais nous aurons peut-être une situation complètement différente dans quelques mois."