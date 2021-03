Née à Bruges en 1964, Ann Cattelain est la nouvelle directrice de Federgon, la fédération des prestataires de services en ressources humaines. Après des études de droit à la KU Leuven et de fiscalité à Bruxelles, elle débute sa carrière dans les assurances. Elle travaille notamment pour plusieurs courtiers. “La plupart n’existent plus aujourd’hui. C’est une des raisons qui m’a fait quitter le secteur. L’époque était celle de fusions, avec la création des groupes de bancassurance. Progresser au sein d’un courtier devenait difficile”, explique Ann Cattelain, qui ajoute : “Ce n’est cependant pas simple de quitter un secteur. Je ne recevais que des offres liées au monde de l’assurance.” Lors de sa recherche d’emploi, elle rencontre Herwig Muyldermans, alors directeur de Federgon et à qui elle a succédé en octobre. “Il regardait surtout la personnalité, le caractère du candidat et pas nécessairement son expérience dans un secteur.”

Ann Cattelain, CEO de Federgon, est l'invité éco.