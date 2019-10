On entend encore en coulisses, le ministre des Finances de l’époque, Johan Van Overtveldt (N-VA), laisser entendre à quelques journalistes flamands que "de toute façon, cette taxe compte-titres, elle sera annulée". On voit encore, à la sortie d’un Conseil des ministres, Kris Peeters, alors ministre de l’économie (CD&V), courir derrière les micros dire tout le bien qu’il pensait de cette taxe - le seul véritable trophée du CD&V de cet "accord d’été 2017" , alors que quelques mètres plus loin Alexander De Croo (Open VLD), du bout des lèvres, reconnaissait que cette taxe était seulement défendable dans le cadre plus général de cet « accord d’été » conclu entre partenaires de la Suédoise, et qu’il ne fallait pas surestimer la symbolique de cette taxe. Ben tiens…