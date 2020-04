Bank of America a annoncé mercredi un plongeon de 48,4% sur un an à 3,5 milliards de dollars de son bénéfice net au premier trimestre, une déconvenue attribuée à la pandémie de coronavirus qui affecte les particuliers et les entreprises.

La rentabilité a pâti du fait que la deuxième banque américaine, qui anticipe une flambée des impayés de ses clients, a mis de côté 4,8 milliards de dollars pour couvrir ces défauts de paiements. La firme affirme avoir reçu plus d'un million de demandes de soutien de la part de particuliers, de PME et de grandes entreprises depuis l'annonce de mesures de confinement pour endiguer la propagation du Covid-19.