Après le Brexit : Soyez les bienvenus, mais moins qu’avant... Conjoncture Tristan de Bourbon, à Londres et OleB

© Shutterstock Londres accorde aux résidents de l’UE la possibilité de demeurer six mois d’affilée par an au Royaume-Uni. Pour un séjour d’une durée supérieure, il faudra demander un visa.

L’un des objectifs affichés des Brexiters était d’en finir avec la libre circulation des personnes, inscrite dans les traités européens. Il est accompli. Les conditions d’entrée et de séjour au Royaume-Uni vont changer pour les ressortissants des pays de l’Union européenne qui souhaiteraient s’installer à partir du 1er janvier prochain et ils ne bénéficieront plus d’aucun privilège par rapport à ceux venant d’autres parties du monde.