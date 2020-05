Un accord social a été conclu pour les 140.000 travailleuses du secteur des titres-services après plus d'un an de négociations, se félicitent mardi les syndicats dans un communiqué commun.

L'accord prévoit notamment 0,8% d'augmentation salariale (en plus de l'indice de 2%), un chèque cadeau de 20 euros (soumis à conditions), le remboursement des frais concernant le repassage à domicile à hauteur de 10% du salaire brut et une augmentation de la prime syndicale, saluent les organisations syndicales.

"Cet accord est avant tout un symbole pour les travailleurs et travailleuses du secteur qui se sont battus avec beaucoup de détermination et sont parvenus à sensibiliser l'opinion publique sur des conditions de travail et salariales qui forcent le respect", commentent-elles.