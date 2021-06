Le prix de l'or a augmenté lundi, après avoir connu la semaine dernière sa baisse hebdomadaire la plus forte depuis mars de l'année dernière. Les chasseurs de bonnes affaires semblent être à l'affût maintenant que la valeur du métal précieux a fortement baissé. Le prix de l'or avait chuté d'environ 6 % la semaine dernière en raison des craintes que la banque centrale américaine, la Réserve fédérale, ne relève les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Ceux-ci, combinés à un dollar plus fort, rendent en effet l'investissement dans l'or moins intéressant.

Lundi, le prix de l'or sur le marché des matières premières à Londres a réussi à se redresser quelque peu avec +0,8 %, à plus de 1.783 dollars par once troy (31,1 grammes). En août de l'année dernière, le prix de l'or avait atteint un niveau record de plus de 2.000 dollars.

Le prix de l'argent avait également connu une forte baisse la semaine dernière mais est à nouveau en hausse. Celui du platine continue de baisser, après sa chute brutale de la semaine dernière, tandis que le cuivre est également toujours sous pression.