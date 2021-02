L’interdiction de voyager pour le plaisir en février a obligé nombre de familles à modifier leurs plans vacances de Carnaval. Tout profit pour la côte et l’Ardenne belges, dont les parcs locatifs (maisons, appartements, gîtes, chambres d’hôtes) font d’ores et déjà quasiment le plein. Du moins les biens dont la taille équivaut quasiment à celle d’une "bulle familiale + 1". Et l’intérêt des Belges ne s’est pas limité à la seule semaine de congé scolaire (du lundi 15 au vendredi 19). Mais, même s’il y a eu un rush ces deux dernières semaines sur les locations, la saison n’était déjà pas si mal emmanchée.