Cela devient urgent de réformer la loi Renault car on est en période de crise et c'est le moment où le législateur doit prendre des mesures fortes pour éviter la casse de l'emploi." Il n'en est pas à sa première sortie sur le sujet mais le permanent du syndicat chrétien CNE Didier Lebbe interpelle de nouveau le monde politique pour qu'il révise la loi Renault sur les licenciements collectifs.

Le syndicaliste part du cas de la compagnie aérienne Ryanair, un dossier dont il s'occupe, qui a ouvert en juillet une procédure Renault. Pendant la phase 1 (d'information), Ryanair a augmenté par deux fois le nombre de suppression d'emplois envisagé, passant de 44 à 177, alors que la procédure a pour but de trouver des alternatives aux licenciements, en concertation avec les syndicats. Le syndicat chrétien, qui conteste ces licenciements, n'a eu d'autre choix que de porter l'affaire en justice puisque l'entreprise a clôturé unilatéralement la phase 1 (ce qu'elle est en droit de faire), précise Didier Lebbe.