Bart Van Craeynest, anciennement économiste chez KBC, et économiste en chef chez Petercam et Econopolis, oeuvre aujourd'hui aux réflexions socio-économiques du plus gros réseau d'entrepreneurs en Flandre, le Voka. L'économiste en chef du plus puissant lobby entrepreneurial flamand donne ses idées pour remettre les finances publiques sur les rails...