Bientôt plus aucun avion commercial dans le ciel ?

Selon Alexandre de Juniac, le directeur général de l'Iata, l'association internationale du transport aérien, la crise du coronavirus touche désormais 98 % du trafic passagers dans le monde. " On voit que les frontières et les ciels aériens se ferment chaque jour davantage. Bientôt il n’y aura plus rien à fermer”, ironise-t-il. L’Europe est la plus touchée, avec une baisse attendue de 90 % du trafic aérien pour le deuxième trimestre de l’année.