Le gouvernement "doit faire plus", a déclaré le milliardaire lors d'une session de questions-réponses "Ask Me Anything" sur Reddit. "Il doit réinvestir dans la santé et le climat... J'ai donc poussé en faveur d'une certaine augmentation des impôts mais certaines propositions semblent aller trop loin."

Ses commentaires font suite à une série de propositions d'impôts sur la fortune au niveau des États et du pays. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a proposé une loi sur l'impôt des ultra-millionnaires, qui appliquerait un prélèvement annuel de 2% sur les ménages et les trusts dont la valeur est comprise entre 50 millions et 1 milliard de dollars. Toutes les valeurs nettes supérieures à 1 milliard de dollars seraient taxées à 3%, ce qui coûterait aux 100 Américains les plus riches environ 78 milliards de dollars, selon une analyse de Bloomberg. Il est peu probable que le projet de loi aille loin dans un Congrès étroitement divisé.

Bill Gates est la troisième personne la plus riche du monde avec une fortune de 138 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Il a déjà appelé à augmenter les prélèvements sur les plus riches pour lutter contre la montée en flèche des inégalités. Le co-fondateur de Microsoft a également déclaré que l'augmentation des droits de succession pouvait être un outil efficace pour augmenter les recettes et éviter la richesse dynastique.

Au cours du forum, il a également exprimé des doutes quant à l'introduction d'un revenu de base universel, une idée qui a obtenu un certain soutien pendant la pandémie.

"Nous nous enrichissons à mesure que nous innovons, mais je me demande si nous sommes suffisamment riches pour décourager les personnes aptes à travailler", a expliqué Bill Gates. "La discussion sur ce sujet est très intéressante mais cela se résume à des chiffres."