On aurait presque pu croire à une blague. Un bateau gigantesque qui bloque un canal clé pour le commerce mondial et, de ce fait, favorise l’inflation et menace les lignes de production industrielles. En pleine crise économique et sanitaire. “The perfect storm”, nous dit Geert Noels, économiste et cofondateur d’Econopolis. Pourtant, cet incident, qui aura duré près d’une semaine, révèle en partie la fragilité des chaînes d’approvisionnement et de la mondialisation.

Le blocage du canal de Suez est-il un symptôme des failles de la mondialisation ?