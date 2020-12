Brexit : l’anglais coûtera 300 millions de plus au budget européen ConjonctureExclusif François Mathieu

"Si la Hongrie quittait l’Union européenne, on ne se poserait pas trop la question de savoir s’il faut garder le hongrois comme langue officielle. C’est plus compliqué pour l’anglais", lance en forme de boutade Victor Ginsburgh, professeur d’économie à l’ULB et chercheur au Core (UCLouvain). Avec le Brexit, la question se pose naturellement de savoir ce qu’il va advenir de l’anglais...